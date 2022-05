Hugo Brito confía en volver a ganar las elecciones de ATEP

"La decisión la deberíamos tomar en conjunto, pero no tengo dudas que si tenemos que ir a nueva elección volveremos a ganar porque confío que los docentes nos acompañarán otra vez", afirmó Hugo Brito, el electo secretario General de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), que fue perjudicado por una decisión "arbitraria" de la junta electoral que avaló una impugnación de la Lista Esperanza.

Al respecto Brito señaló que "nos cuestionan que la secretaria Adjunta es jubilada y que no puede integrar la lista porque no presta servicio, pero esto ocurre desde hace muchos años en el gremio y no creemos que tenga razón la junta electoral. Pensamos que anular las elecciones es una decisión arbitraria y extemporánea, ya que estaban vencidos los plazos para las impugnaciones y porque el proceso electoral estaba llegando a su final, solo restaba el escrutinio definitivo y la proclamación de las nuevas autoridades".

Brito indicó que están a la espera de lo que resuelva la junta electoral y el Ministerio de Trabajo de la Nación, ante los descargos efectuados el viernes pasado por la agrupación que lidera y que rechazó de plano las impugnaciones recibidas. Adelantó que en caso de no ser favorables sus planteos, acudirán a la Justicia para solicitar un recurso de amparo, al expresar que recurrirán a todas las instancias legales para defender el respaldo que recibieron de la docencia tucumana.

En ese sentido, el profesor Brito señaló que están fortalecidos por el respaldo de la gente, tanto en las urnas como en los últimos días cuando se conoció la decisión de la junta electoral. "También sentimos un sabor amargo, por ver cómo hay gente que nos quiere robar algo que nos dio la docencia tucumana y que es la legitimidad como autoridades de ATEP a través del voto", dijo el dirigente gremial.

Por respeto a ese respaldo y en defensa del resultado obtenido, esta tarde, a las 18.30, en las puertas de la sede de ATEP llevarán adelante una asunción simbólica.