Alejandro Lerner y Rusherking hicieron “Después de ti”

Esta semana, Alejandro Lerner presentó una nueva versión de “Después de ti” con la participación de Rusherking. Es el primer simple y video adelanto de su próximo disco A tu lado. Recordemos que la versión original fue uno de los cortes de Buen Viaje, publicado en 2003.

Sobre la idea del dueto, el músico dijo: “Venía escuchando a las nuevas generaciones para entender su nuevo lenguaje y empecé a entender el talento que hay en artistas como RusherKing, MYA, Nicki Nicole y que hay una movida espectacular”.

Y agregó sobre la interesante colaboración: “Comencé a valorar todo ese talento. Lo elegimos a Rusher con quien tengo una afinidad ya que es de Santiago del Estero y yo soy descendiente de santiagueños. Surgió con toda naturalidad. Estuvimos trabajando los dos junto a su productor. Ellos con su fórmula y yo abierto a entenderla”.

El músico detalló algunos secretos de la de “Después de ti” junto al reconocido trapero. “La hicimos cantando con un micrófono y el productor al lado. Rusher utilizó el autotune como un instrumento y no como un afinador. Estoy muy feliz por la respuesta que está teniendo. Después de 20 años, el tema vuelve a tener una nueva versión”

Los detalles del próximo disco de Alejandro Lerner





El cantautor está ultimando los detalles de A tu lado, un disco muy especial para su carrera que saldrá en agosto. Lerner está celebrando sus cuatro décadas en la música con una combinación de canciones nuevas y reversiones de sus clásicos en formato de duetos con distintos artistas de Argentina y Latinoamérica. “Son 11 canciones de las cuales cinco son inéditas y seis son clásicos reversionados”, anticipó.

“Tenemos un tema con MYA, en ‘Amarte así’. Son muy talentosos. Los conocí cuando estaba como jurado del Cantando por un sueño. No estaban juntos y ya tenían futuro. También estará un remix de ‘Puro sentimiento’ que salió el año pasado junto a Carlos Santana y que ahora se suma Sofía Reyes”, anticipó sobre a esperada producción.

A tu lado también tendrá una canción que grabó al piano, acompañado de una orquesta bajo la producción de Nico Cotton y Leo Sujatovich como arreglador. “Le doy lugar a mis canciones a juntarse con nuevas generaciones que las están recibiendo con mucho cariño y respeto”.

Sobre los nuevos estilos, Lerner se mostró interesado. “En todos los géneros hay buenas canciones y otras que no me gustan tanto. No soy quien define entre lo bueno y lo malo. En lo urbano encuentro que hay mucho talento. Hay cosas que valoro en su sonido y forma de trabajo”.

El artista se prepara para su gira durante el resto de 2022 con visitas a Israel, España, Estados Unidos y la Argentina. “Hay varias actuaciones que quedaron postergadas por la pandemia”.

Fuente: TN