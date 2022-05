Viruela del mono: circulación comunitaria en el Reino Unido

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este domingo que aparecerán más casos de viruela del mono detectados en los últimos 10 días en 12 países y que ya tiene circulación comunitaria en el Reino Unido.

Se trata de una enfermedad cuyo foco y ruta de contagio todavía no pudo establecerse con precisión.

”La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos”, dijo la organización en una nota epidemiológica. Hasta hoy se confirmaron 92 casos y hay 28 sospechosos.

Quiénes son las personas que están más en riesgo de contagio de la viruela del mono



La información actual indica que las personas que están más en riesgo de contagio son aquellas que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas.

De los casos reportados no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en alguna zona endémica de esta enfermedad y la enfermedad se ha identificado principalmente (aunque no exclusivamente) entre hombres que tienen sexo con otros hombres.



”La identificación de casos confirmados o sospechosos sin vínculos de viajes a áreas endémicas es un hecho muy inusual”, reconoció la organización.

Advierten que hay circulación comunitaria de la viruela del mono en el Reino Unido



En tanto, una fuente de la agencia británica de seguridad sanitaria informó que el Reino Unido está registrando infecciones diarias de la viruela del mono no relacionadas con ningún viaje a África Occidental, donde la enfermedad es endémica.

”Estamos encontrando casos que no tienen contacto identificado con un individuo de África Occidental, que es lo que hemos visto anteriormente en este país”, dijo la asesora médica jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), Susan Hopkins.

”Estamos detectando más casos a diario”, agregó durante una entrevista con la BBC. El país reportó ya 20 casos de la enfermedad

Hopkins dijo que el brote se concentraba en las zonas urbanas, entre hombres homosexuales o bisexuales. ”El riesgo para la población general sigue siendo extremadamente bajo en este momento, y creo que la gente tiene que estar alerta”, dijo. Según afirmó, para la mayoría de los adultos los síntomas serían “relativamente leves”.

Cuáles son los síntomas de la viruela del mono





La viruela del mono puede transmitirse a través del contacto con las lesiones de la piel y las gotitas de una persona contaminada, así como a través de objetos compartidos, como ropa de cama y toallas.

Sus síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en el pasado en sujetos con viruela: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días. Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.



La secuencia genómica obtenida del hisopado de un caso en Portugal reveló una similitud con el virus de la viruela exportado de Nigeria y que causó brotes en el Reino Unido, Israel y Singapur entre 2018 y 2019.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.

Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.

Fuente: TN