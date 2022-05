En una semana, los casos de Covid crecieron un 28%

La Argentina transita la cuarta ola de Covid. Así lo ratifica no solo el Gobierno, sino los números oficiales difundidos cada domingo y, también, lo que le pasa a los habitantes: casi todos tienen conocidos afectados. De acuerdo con el informe semanal emitido este domingo, los casos aumentaron un 27,94% en la última semana respecto de la anterior.

Fueron reportadas con coronavirus en todo el país 43.487 personas durante esta semana que pasó. En tanto, fallecieron 49 hombres y mujeres, según los datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación. De esta manera, suman 128.825 los fallecidos registrados oficialmente y 9.178.795 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La ocupación de camas de terapia intensiva para todas las enfermedades es del 42%; tuvo un leve aumento respecto de lo informado el domingo anterior, cuando se informó 41,2%. La cartera sanitaria indicó que son 323 los internados graves con Covid (la semana pasada eran 300).

De las 49 personas que murieron por la enfermedad, 33 vivían en la provincia de Buenos Aires; siete, en la Capital; tres, en Córdoba; dos, en La Pampa; una, en Mendoza; una, en Neuquén; una, en San Juan; y una, en Santa Cruz.

La recomendación de volver a usar el barbijo

A inicios de la semana pasada fue la propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien admitió formalmente que el país había entrado a la cuarta ola de la pandemia. “Hoy estamos empezando en la Argentina una cuarta ola de Covid-19 que nos encuentra en una situación totalmente distinta”, indicó la funcionaria al abrir el encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

La confirmación llegó horas después de que el anterior informe semanal de casos de Covid registrara casi el doble de casos que los anunciados en la semana previa: se habían contabilizado 33.989 nuevos infectados contra los 17.646 del domingo anterior, un 92,61% más.

Atento a estos datos, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, habló en las últimas horas y recomendó volver a usar el barbijo, sobre todo en lugares cerrados. “Es un momento clave. Hay que usar los tapabocas de vuelta, hay que ventilar. Está empezando el invierno y va a durar unos meses la situación de riesgo”, dijo el funcionario del gabinete de Axel Kicillof.

En las cuatro semanas anteriores, los contagios habían pasado de 8387 a 33.989, lo que significaba entonces un incremento del 305,25% desde el 17 de abril. La ministra señaló también que el virus SARS-CoV-2 “no se puede eliminar y mucho menos erradicar”.

En los casos en los que se presenten síntomas compatibles con el coronavirus, Kreplak aclaró: “Si uno tiene un cuadro que parece un resfrío, el protocolo ya no es más diagnóstico y aislamiento. Hoy, ante la presencia de síntomas, si uno no tiene condiciones de riesgo, lo que tiene que hacer es aislarse ¿Cuánto? Hasta que se le pasen los síntomas o cinco días. No necesita un test para el trabajo. Los cinco días restantes puede ir a trabajar, pero tiene que evitar situaciones de riesgo: debe usar barbijo todo el tiempo, mucha ventilación y no estar cerca de personas que puedan enfermarse gravemente”.

FUENTE: La Nación