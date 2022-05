Hizo un cuadro de Messi y ahora sueña con ir a Qatar 2022

Claudia Pérez terminó de darle el último retoque a su pintura de Lionel Messi, le sacó varias fotos, subió un posteo a Facebook y se fue a dormir. Al otro día, cuando se levantó, tenía varios mensajes y cerca de 50 mil likes. Ella es artista plástica y vive en Avellaneda, un pueblo de Córdoba con cerca de 300 habitantes. Su rutina cambió de repente. El retrato de Messi se viralizó y la empezaron a llamar de distintas partes del país.

“Nunca pensé que iba a ocurrir esto. El posteo en Facebook lo hice sin expectativa, con una foto tomada con el celular en mi habitación y me fui a dormir. Y al otro día desde las 7 de la mañana tenia llamadas en mi teléfono y no entendía nada que estaba pasando. Tenía miles de likes. Yo cuando vi eso no reaccionaba. La verdad que me sobrepasó. Ahí es que me empiezan a llamar algunos medios entonces me di cuenta que la pintura se había viralizado”, relata Claudia.

“Mi sueño es que le llegue este cuadro a Messi”

Las sorpresas continuaron, es que por este cuadro recibió una invitación para exponer alguna de sus obras en el Festival de Arte de Qatar. “Yo venía de llorar muchos años por algunos golpes de la vida y ese día lloré de alegría. No podía creer que siendo de un pueblito tan chiquito de Córdoba me llegaba una invitación del Festival de Qatar. Lo leí varias veces porque estaba en inglés y no lo podía creer", dijo.

Y añadió: "Era la invitación formal y todo por este cuadro de Messi. Mi sueño era viajar al Mundial y esto se me adelanta porque este festival es un mes antes. Tengo pinturas de Maradona, y de otros grandes como Ronaldo, Neymar. Voy a tratar de llevarlas a todas. El evento dura una semana, pero estoy viendo la posibilidad de quedarme. Ojalá que pueda”, relata Claudia todavía sorprendida.

¿Por qué decís que lloraste mucho en tu vida?

- Tuve una época que dejé de pintar mientras estaba casada y cuando me divorcio me vuelvo a mi pueblo con mis cuatro hijos y sin nada, esto hace 13 años. Yo soñaba con pintar al óleo, pero soy autodidacta, no tengo escuela. Una vez encontré una foto de un caballo en Facebook, pero no tenía para comprar pinceles por eso mi primera pintura al óleo la hago con los dedos. Contacté al dueño del caballo y me pidió tres. Era de Bahréin, y esta persona me empieza a conectar con otros criadores. Ahí se me abrieron puertas para viajar a algunos países árabes hasta que llegó la pandemia y eso paró todo. No podía viajar y durante estos dos años me comí todos mis ahorros. En ese tiempo muere Maradona y yo ya tenía en mis planes un retrato de él. No podía no hacerlo. Lo pinté y comencé a soñar con ir al Mundial. Dije 'yo voy a ir como sea'. Ese retrato me lo quisieron comprar apenas lo posteé con cifras muy altas, pero pensé: 'si lo vendo, ¿qué llevo a Qatar?. Después de Diego seguí con otros jugadores hasta llegar a Messi y gracias a este cuadro se da la posibilidad de ir al festival. Yo ya con el cuadro de Maradona pensaba en ir al Mundial por eso no puedo creer lo que vino después.

- ¿Sabes si Messi vio este retrato?

- Creo que no, no sé. Las redes consiguen muchas cosas, nunca sabes con qué te podes sorprender. Escribieron miles de mensajes que decían: “Messi mira lo que es la pintura”, “Messi mira esta obra de arte”, mucha gente que lo arrobó. La verdad que no se si lo vio. Mi sueño es que lo pueda ver, que este cuadro le llegue a Messi.