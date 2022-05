Viruela del mono: Bélgica ordenó la cuarentena obligatoria 

Bélgica se convirtió en el primer país en introducir una cuarentena obligatoria para las personas que contraigan la viruela del mono, después de detectarse cuatro casos en el país. El Grupo de Evaluación de Riesgos (RAG) de Bélgica y las autoridades sanitarias dijeron que los infectados tendrán que aislarse durante 21 días. Se estima que las úlceras (el síntoma más evidente) remiten en unas tres semanas.

Hasta ahora, todos los casos detectados en el país están relacionados con un festival fetichista llamado Darklands, orientado a la comunidad homosexual. “Hay razones para suponer que el virus ha sido traído por visitantes del extranjero al festival tras los recientes casos en otros países”, dijeron los organizadores. También, pidieron estar atentos a la aparición de síntomas: “La viruela del mono tiene un periodo de incubación de 5 a 21 días. Esté atento durante las tres semanas posteriores al último contacto cercano”.

Además, circularon la información de advertencia del gobierno diciendo que los infectados sobre el aislamiento y la recomendación de evitar cualquier contacto sexual físico.

La viruela del mono puede transmitirse a través del contacto con las lesiones de la piel y las gotitas de saliva de una persona contaminada, así como a través de objetos compartidos, como ropa de cama y toallas.

Sus síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en el pasado en sujetos con viruela: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días. Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.

Según la OMS, los síntomas duran entre 14 y 21 días.

Hasta ahora se han confirmado 92 casos y hay 28 sospechosos.

La OMS advirtió este domingo que hay que esperar que sigan apareciendo casos. “La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos”, señaló la organización en una nota epidemiológica.

La información actual indica que los que están más en riesgo de contagio son aquellos que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas.

La organización indicó que está trabajando en directivas para proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea y a otros empleados de la sanidad que pueden estar más expuestos que otros, como los que se ocupan de tareas de limpieza.

La secuencia genómica obtenida del hisopado de un caso en Portugal ha revelado una similitud con el virus de la viruela exportado de Nigeria y que causó brotes en el Reino Unido, Israel y Singapur entre 2018 y 2019.

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.

Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.

Fuente: Infobae