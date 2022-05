El festejo de Rusherking y el mensaje de la China Suárez

Este sábado Rusherking cumplió 22 años y lo celebró en un bar rodeado de amigos y artistas. Una vez más las redes sociales dejaron rastro de las coincidencias virtuales que lo unen a Eugenia La China Suárez, con quien fue visto muy acaramelado en el after party de los Martín Fierro 2022 el fin de semana pasado. Aunque no compartieron fotos juntos, posaron en el mismo bar y replicaron algunas historias con la misma ubicación.

El cumpleañero subió varias stories junto a Duki y Emilia Mernes, la exitosa pareja que también dijo presente para brindar por su colega. A diferencia de la efusividad que fue captada en la fiesta posterior a la ceremonia organizada por APTRA, esta vez no fueron vistos in fraganti en ninguno de los videos que subió Reydel, el artista y organizador del evento. Sin embargo, una imagen abrazado a la ex Casi Ángeles no pasó desapercibida: “Pasaron cosas. Gracias, China, por confiar en nosotros”, escribió quien estuvo a cargo de los detalles del festejo.

Historia en redes

La actriz no le dedicó ningún saludo público a Thomas Nicolás Tobar -tal es el nombre del trapero-, pero le agradeció al restaurante por haberle alegrado la cuarentena con envíos de papas fritas. También mostró tres postales con su look de dos piezas estampado, sentada en uno de los sillones del bar, y luego compartió la imagen de un graffiti que decía una significativa palabra: “Amor”. Sus posteos cruzados llegan poco después del almuerzo que le preparó al trapero en su hogar con un menú algo infantil: unas doradas milanesas con ketchup, servidas sobre un plato con un diseño de flores y plantas.

En línea con el bajo perfil que cultivan ambos, esto no fue anunciando a los cuatro vientos, sino que el mundo virtual los deschavó por algunas coincidencias en las historias de la mamá de Amancio, Magnolia y Rufina. En sus respectivos perfiles se vio un mismo mantel, una misma mesa y las mismas copas servidas. Suárez mostró una larga mesa en el quincho de su casa de campo. Y un rato más tarde, Rusher publicó una foto con el menú del almuerzo y un pulgar arriba aprobando el plato.

Luego de una semana donde resonaba cada vez más fuerte el rumor de incipiente romance, el periodista Pampito publicó unas imágenes de ellos y aclaró: “La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF”. Las imágenes hablaron por sí solas, pese a que quien los grabó no reparó en ellos: por caso, se besan de fondo, mientras Jimena Barón, Lali Espósito y otros famosos bailaban al ritmo de la música, como en cualquier fiesta. Al día siguiente la joven estrella de la música no pudo evitar que los movileros lo siguieran durante todo el día en busca de la confirmación del affaire. “Soy un caballero; pero ‘me fui mundial’”, fue lo único que atinó a decir, con una gran sonrisa en el rostro.

Luego del Wandagate, la actriz decidió no hablar de su vida privada. Recientemente regresó de Madrid, a donde viajó para asistir a la entrega de los Premios Platino y allí se especuló con una posible crisis con el empresario español Armando Mena Navareño, ya que no se mostró con él. Pero por ese entonces tampoco quiso confirmar la ruptura. La última vez que se vieron fue en marzo para su cumpleaños, cuando él viajó a Buenos Aires y acompañarla en esa especial fecha. Antes, había quedado envuelta en el escándalo mundial cuando Wanda Nara descubrió que se había encontrado en un hotel de París con su marido, Mauro Icardi.

Y en el caso de Rusherking, estuvo mucho tiempo en pareja con la cantante de pop María Becerra, de quien se separó el año pasado en medio de una sonada separación que estuvo cargada de conflicto cuando trascendió que habría sido porque él la engañó con una influencer.

Fuente: TELESHOW