Se jugó el "Partido por la Vida" en Tafí Viejo

Hoy se juega el 9º Partido por la Vida en Villa Mitre (Cochabamba y Chacabuco), el la localidad de Tafí Viejo, con el objeto de concientizar e incentivar la donación de órganos.

Esta idea surgió en el año 2014 para realizar el evento sumando a los trabajadores de prensa.

Comunicadores presentes

David Rodríguez fue uno de los primeros en llegar y expresó: "Es un gusto estar acá, y con el lema de la concientización de órganos depuse de la pandemia, hay que tomar cartas en el asunto", y contnuó: "Venimos a tirar un poco de magia en esto que creció mucho".

Federico Barba también se hizo presente con su hijo: "Compartiendo, teniendo como objetivo el mensaje tan importante que donar órganos salva vidas. Mientras el físico y la salud lo permitan estaremos aquí".

Adrián Secco también se hizo presente: "Muy feliz, hace tiempo participamos de este evento para concientizar sobre la donación de órganos". y Finalizó: "Haciendo el aguante como siempre".

El cronograma de partidos

14:30hs – Escuela de Fútbol Infantil “El Rejunte FC” vs Guacamayos

15:30hs – Médicos Hospital Padilla vs Museo Ferroviario de Tafí Viejo

16:30hs – Prensa (menores de 40 años)

17:30hs – Prensa +40 vs CASM (Viejas Glorias)

Colaboración

La colaboración que solicitaban a modo de “entrada”, era: alimentos no perecederos, ropa (nueva o usada en buen estado), útiles escolares, calzado, productos de limpieza y/o pañales (niños y/o adultos) para destinarlos al Comedor “Los Ratoncitos” de San Pablo.

Final del torneo