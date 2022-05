El mundo avanza hacia la desmonetización. Y la Argentina no es la excepción. Cada vez son más las personas que abandonan el efectivo como medio de pago para reemplazarlo por las tarjetas de débito y crédito. El aumento de este flujo vino acompañado sin embargo de un auge de la ciberdelincuencia que, a través de la clonación de tarjetas, usa medios de pagos de terceros para realizar compras.

Así es como muchas personas, al recibir el resumen de sus cuentas o consultar los últimos movimientos descubren que les están cargando compras que no hicieron.



Sin embargo, la gran mayoría de las empresas que prestan este servicios de transferencias electrónicas -por no decir la totalidad- tienen formas de notificar a los titulares de las cuentas para conocer al instante y en tiempo real si alguien está realizando consumos a su nombre.

El recurso principal y el más extendido es el de las notificaciones vía SMS o correo electrónico cada vez que las tarjetas de crédito o de débito son usadas para pagar en cualquier lugar del mundo. La activación de esta opción es simple y lleva tan solo unos minutos.

¿Cómo evitar los gastos desconocidos?



El trámite se realiza en la página oficial de Visa y puede hacerse en la cantidad de tarjetas de esa entidad que se disponga. El procedimiento consta de unos pocos pasos:

Una vez en la página, ingresar a Visa Home, elegir el tipo de tarjeta y desde allí ir al perfil completando los casilleros de DNI, el nombre de usuario y la clave. Si aún no se tiene clave, desde allí mismo se puede obtener.

Cliquear el menú "+ Servicios" y elegir "Servicio de Mensajes". Este servicio no tiene cargo, ya sea para notificaciones vía mail o SMS.

Entre la lista de mensajes que ofrecen enviar, buscar y activar la que dice "Nuevos consumos de sus tarjetas Visa". Al apretar en "Configurar", el dueño de la tarjeta podrá definir el monto mínimo que deberán tener las compras para que el sistema envíe avisos. Si se desea tener alertas sobre todos los movimientos, escribir $1.

El trámite para este tipo de tarjetas se hace también desde la web de www.masterconsultas.com.ar. Al entrar a la página, seleccionar el casillero de "Acceda a sus cuentas online", eligiendo la opción de "Socios".

Iniciar sesión escribiendo el nombre de usuario y la contraseña. De no tener usuario, habrá que crear una cuenta. En la pantalla principal, junto al estado de cuenta, habrá que tocar un cartel sobre el servicio de mensajes que dice "Suscribirse".

Se accede entonces a los ajustes de mensajería, donde primero habrá que confirmar la dirección de e-mail a la que se enviarán las alertas. Al igual que Visa, el servicio es sin cargo.

En la sección de "Compras", ir al renglón que dice "Cada vez que realizo una compra de..." e ingresar el monto a partir del cual se emitirán avisos. Para recibirlos siempre, pedirlos desde $ 1. Para terminar, tocar el botón "E-mail" que está a la izquierda para que quede rojo (activado) y luego "Enviar".

Fuente: Minuto Uno