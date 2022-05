Economistas recortan la proyección de crecimiento de EEUU

Los economistas de Bank of America Corp. recortaron su perspectiva de crecimiento para la economía de Estados Unidos en 2022 y 2023 y elevaron las estimaciones de inflación para el próximo año, ya que los problemas en la cadena de suministro y un mercado laboral ajustado continúan presionando al alza los precios.

El producto interno bruto podría crecer un 2,6% este año, por debajo de la proyección anterior de 2,7%, dijeron economistas encabezados por Ethan Harris en un informe a clientes el viernes. Redujeron la estimación de crecimiento para 2023 a 1,5% frente al 1,8% anterior.

Mantuvieron su perspectiva de un aumento en el índice de precios de gastos básicos de consumo personal a 4% este año, pero elevaron su proyección para 2023 al 3%, desde el 2,6%.

“Somos cada vez más pesimistas respecto al próximo año, ya que los indicadores clave de inflación continúan dando señales de un componente persistente mayor y se mantiene el sobrecalentamiento severo del mercado laboral”, escribieron los economistas en el informe.

Bank of America es la última firma en recortar sus pronósticos o elevar su perspectiva de riesgos. Esta semana, JPMorgan Chase & Co. rebajó las estimaciones de crecimiento, mientras que Deutsche Bank AG pronosticó a fines de abril una profunda recesión en EE.UU. el próximo año. Goldman Sachs Group Inc. ha dicho que ve posibilidades de una contracción de alrededor del 35% en los próximos dos años.

Sobrecalentamiento severo en el mercado laboral

Los economistas del Bank of America dijeron que el “sobrecalentamiento severo” en el mercado laboral de EE.UU. está ejerciendo una presión alcista sobre los salarios, lo que podría requerir que la Reserva Federal eleve la tasa de desempleo en 2023 y 2024.

“Como regla general, creemos que nivelar el crecimiento de los salarios requerirá que la tasa de desempleo regrese al 4%, junto con una caída en las ofertas de trabajo y un crecimiento muy lento de la nómina”, escribieron.

La Fed elevó las tasas de interés en medio punto este mes y señaló que llevará a cabo alzas de tasas similares en junio y julio. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo esta semana que el banco central de EE.UU. seguiría aumentando las tasas hasta que sea “claro y convincente” que la inflación está disminuyendo, advirtiendo que podría requerir un aumento en la tasa de desempleo.

“Lo que necesitamos ver es que la inflación baje de una manera clara y convincente, y vamos a seguir presionando hasta que lo veamos”, dijo Powell el martes durante un evento en vivo del Wall Street Journal.

Los economistas de Bank of America dijeron que esperan que la Fed aumente las tasas en medio punto en las próximas dos reuniones, seguido de alzas de un cuarto de punto hasta que la tasa de referencia alcance 3,25% a 3,50% en mayo de 2023.

Los economistas dijeron que los responsables de política de la Fed podrían enfrentar algunas “decisiones difíciles” en el corto plazo, con una posibilidad entre tres de que la economía estadounidense entre en recesión el próximo año. Aún así, si hay una recesión, dijeron que esperan que sea leve gracias a las cargas de deuda manejables y la buena calidad crediticia.