Argentina - Italia: Los 29 que eligió Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, entregó la lista definitiva para la Finalissima con Italia, que se disputará el 1 de junio en el estadio de Wembley (Inglaterra). La novedad más saliente es la permanencia de Marcos Senesi en la nómina final. El ex defensor de San Lorenzo y actual futbolista de Feyenoord, de Países Bajos, también había sido llamado por Italia, aunque optó por vestir la camiseta albiceleste. Además, Paulo Dybala, quien culminará su contrato con Juventus y tendrá que buscarse equipo, pasó el corte desde la lista preliminar, que contaba con 35 futbolistas. El encuentro contra los vigentes campeones europeos en tierra inglesa puede ser una de sus últimas chances para jugar el Mundial de Qatar.

Además, Leaandro Paredes (PSG) se cae de la lista definitiva por una lesión, que lo había obligado a pasar por el quirófano. En el cuerpo técnico entienden que no era necesario arriesgarlo para jugar con Italia. Ese partido, además, puede servir como banco de pruebas para la mitad de la cancha. El que sí está es Dibu Martínez, arquero de Aston Villa, a pesar de que no fue utilizado por su club en el último partido porque sufre una lesión.

La selección se concentrará en Bilbao desde la semana próxima, se entrenará en Lezama, el campo de entrenamiento del Athletic Club, y viajará a Londres un día antes del partido. Luego regresará a Bilbao para seguir trabajando. Se espera que en los próximos días la AFA confirme un segundo partido, también en Europa, para completar la gira. Luego de eso, los jugadores comenzarán sus vacaciones.

Los futbolistas tocados

En la lista definitiva de Scaloni hay dos futbolistas que llegarán a la gira por Europa tocados. Uno es Emiliano Martínez, el arquero titular. Esa es la razón por la que Scaloni nominó a cuatro guardavallas: además del ex Independiente y actual Aston Villa aparecen Franco Armani (River), Juan Musso (Atalanta) y Gerónimo Rulli (Villarreal). Ellos cuatro se jugarán los tres lugares que habrá en esa posición en la lista definitiva para el Mundial.

El otro puesto con superpoblación en la lista final es la defensa. Allí hay otro tocado: Cristian “Cuti” Romero. El entrenador de Tottenham, Antonio Conte, dijo que el zaguero tiene “una lesión en la espalda y que se perderá lo que queda de temporada”. Resta apenas una fecha, por lo que el futbolista formado en Belgrano de Córdoba no estará disponible este fin de semana.

Romero llegará con lo justo a la concentración en Bilbao para disputar la Finalissima el 1 de junio. Por eso, Scaloni confirmó a Senesi. Pero también están Nehuen Pérez (Udinese, de Italia), Lisandro Martínez (considerado el mejor jugador de Ajax en esta temporada) y Juan Foyth, quien también puede desempeñarse como lateral derecho. Se quedó afuera de la lista definitiva Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, de Italia).

En la mitad de la cancha no estará Paredes, al que no exigirán. Para jugar de mediocampista central, entonces, Scaloni tendrá a disposición a Guido Rodríguez, de gran campaña en Betis. El jugador formado en River es el habitual reemplazo de su compatriota de PSG, de Francia. Pero tiene características distintas: es más defensivo. Paredes, en cambio, se formó como enganche en las inferiores de Boca. Otro futbolista que puede desempeñarse en esa zona central es Lisandro Martínez, aunque su puesto natural sea de defensor. Nicolás Domínguez (ex Vélez y actual futbolista de Bologna), también puede desempeñarse como volante de corte más defensivo. Sin embargo, a Scaloni le pareció que era suficiente con tener a Rodríguez y Martínez en esa zona, por lo que Domínguez se quedó afuera.

Para el puesto de mediocampista interior, con llegada, el entrenador del seleccionado argentino se decantó por el buen momento de Alexis MacAllister en Brighton, de Inglaterra. Lo prefirió antes que otro compatriota que milita en la misma liga y juega en un lugar parecido: Emiliano Buendia, de Aston Villa. El ex futbolista de Getafe (España) y Norwich (Inglaterra) es otro de los que se cayó de la nómina inicial, que incluía a 35 futbolistas.

Ocampos y Alario, afuera

Otro que no pasó el corte es Lucas Ocampos (Sevilla, de España), y es un síntoma de la irregularidad en los últimos meses. Alternó llamados con ausencias. Por LaLiga, el ex jugador de River y Mónaco, de Francia, lleva 29 partidos (23 como titular y 6 desde el banco de suplentes). En ese lugar de la cancha, Scaloni mantuvo en la lista final a otros conocidos, como Nicolás González (Fiorentina) que le garantiza dinámica por toda la banda.

En la delantera está el último de los caídos. Lucas Alario, suplente en Bayer Leverkusen, tampoco pasó el corte, por lo que el equipo argentino irá a Londres con un solo 9 natural: Lautaro Martínez. Pero si de hacer goles se trata, Italia sabe que hay otra figura que no puede descuidar. No lleva la 9, sino la 10, y es el capitán argentino: Lionel Messi. La Pulga estará en Wembley.