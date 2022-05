Está condenado por abuso pero sigue en la comisaría

La condena de seis años de prisión para este sujeto es a raíz del abuso sexual contra dos menores, de 4 y 5 años y aseguran que sigue recibiendo denuncias por parte de otras víctimas.

La madre de los dos menores contó, "No me quieren entregar la sentencia siendo que ya se leyeron los fundamentos. Nunca me notificaron del juicio. Nunca nadie se comunicó conmigo ni para una asistencia psicológica de los chicos".

Hablando de la relación entre el agresor y las víctimas, la mujer dijo, "ellos tienen un vínculo familiar. Se llama Sandro Rafael Barros".

Dos denuncias más tras ser condenado

"A partir de la condena por lo que hizo con mis hijos, se animaron a hablar dos personas más que son familiares de él. Por miedo o vergüenza no lo hablaron antes pero ya tienen la denuncia. Todos los abusos fueron en el mismo domicilio. Su madre sabía todo", aseguró.

Así, son cuatro las víctimas menores de edad de Barros. Pese a estar condenado a seis años de prisión (la sentencia se leyó el pasado 5 de mayo), el sujeto permanece encerrado en la comisaría 5ta. y no en el penal de Villa Urquiza.

"Su familia pagó para que él no pase al penal", dijo la madre de las víctimas.