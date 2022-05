Se filtraron nuevos chats de Villa a su denunciante

La situación de Sebastián Villa es cada vez más complicada. TN tuvo acceso exclusivo a nuevas capturas de los mensajes privados que el jugador de Boca le envió a la mujer que lo denunció por violencia de género, abuso sexual e intento de homicidio en los que, tras el hecho, intenta convencerla para que no hable.

R.: Ya lo sé. Yo te he cuidado siempre

Sebastián Villa: Hablemos. Por eso

R.: Pero no merecía esto

Sebastián Villa: Yo sé que tú me quiere. No vayas a hacer nada raro, mi vida. Que tú sabes que no puedo dar que hablar. Hágalo por mi familia, yo soy el pan de cada día.

