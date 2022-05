Viruela del mono: qué se conoce hasta hoy

Europa ya está en alerta por la aparición de casos de viruela del mono en humanos. Reino Unido y Portugal ya reportaron casos y España tiene más de 20 bajo investigación. En tanto que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos también emitieron una alerta tras hallar un nuevo caso en un paciente de Maryland, recién llegado de Nigeria.

La viróloga Susana López de Caillou, ex jefa del Servicio de Virología del Laboratorio de Salud Pública del SIPROSA y ex docente de la cátedra de Virología de la Facultad de Bioquímica de la UNT.

La especialista contó que el virus “viruela del mono” pertenece a la Familia Poxviridae, que son virus ADN. Recordó que se descubrió en 1958 en monos en cautiverio que se usaban para investigación. En 1970 se registró el primer caso en humanos en República del Congo. Luego hubo casos en países de África Central y Oriental.

Manifestó que desde entonces se detectaron casos en varios países relacionados a viajes internacionales o por contacto con animales importados.

López de Caillou señaló que no es una enfermedad nueva, pero que si llama la atención la actual diseminación de la enfermedad en muchos países europeos y en Estados Unidos. Mencionó que no es el mismo virus que la viruela, que fue erradicado en el mundo hace más de 40 años, y aclaró que por ahora no hay vacunas disponibles para la población en general, salvo una vacuna que se usa en casos puntuales en los Estados Unidos.

Viruela del mono: todo lo que hay que saber

¿Cómo se transmite?

-Por rasguños o mordeduras de animales

-Por humanos infectados por tracto respiratorio, mucosas de ojos, nariz, boca o por lesiones en la piel

(manipulación de carne de monos infectados)

¿Cuál es el período de incubación?

7 a 14 días

¿Cuál es el reservorio de esta enfermedad?

Se desconoce, pero la sospecha es que son roedores de África

¿Cuáles son los signos y síntomas?

Fiebre, dolores musculares, escalofríos. Inflamación de nódulos linfáticos. En 1 a 3 días aparece rash que progresa a máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. La enfermedad dura de 2 a 4 semanas y la mortalidad es de 1 cada 10 infectados, al menos en África. En los países desarrollados, donde apenas ha habido brotes, se considera que la mortalidad sería mucho menor debido a las mejores condiciones de salud de la población y los servicios sanitarios disponibles.

¿Se puede prevenir?

Evitar contacto con personas y animales que puedan estar enfermos y en los casos que se trabaje con ellos o personas con síntomas compatibles se debe usar elementos de protección personal como barbijos y mantener una distancia con la persona infectada.

¿Cuál es el tratamiento?

Aunque no hay datos sobre efectividad como tratamiento específico, se puede emplear cidofovir, ST-246, y vaccinia immune globulin (VIG). La vacuna contra la viruela no está disponible para población en general y se mantienen stocks para militares de Estados Unidos. En ese país hay una vacuna atenuada con virus exclusivo para trabajadores con riesgo de exposición.

¿Cuál es la letalidad?

La letalidad en los brotes registrados en África asciende a entre un 1% y un 10% de los afectados, especialmente entre los niños pequeños, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En los países desarrollados, donde apenas ha habido brotes, se considera que la mortalidad sería mucho menor debido a las mejores condiciones de salud de la población y los servicios sanitarios disponibles.

Fuente: MediosUNT