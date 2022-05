Florencia Peña le mandó una foto hot a la pediatra por error

Florencia Peña cometió un error mientras hablaba con la pediatra de Felipe, su hijo menor. La médica le pidió una foto del carnet de la obra social para hacerle unas recetas pero ella le envió otra cosa totalmente fuera de contexto: una imagen de altísimo voltaje que tenía en su carrousel.

La actriz se tomó el episodio con mucha gracia, y afortunadamente la profesional de la salud reaccionó de la misma forma. “Les quiero contar lo que me pasó porque ya no veo bien. Tengo chats muy pelotud... en el teléfono que tengo que empezar a eliminar. Tengo uno que se llama Divorciadas con hijes, en el que nosotros nos mandamos un montón de cositas”, comenzó explicando al aire de su programa de América.

Luego, aclaró que la postal no era de ella. “En el quilombo de que me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando de la rutina del programa, y otras cosas, le mandé el cul* de uno que se iba a comer una amiga mía. Me quiero morir. Así que yo le digo: María Ester, si usted todavía no vio el cul* disfrútelo”, cerró.

Filtraron un video erótico de Florencia Peña y Silvina Luna

Florencia Peña y Silvina Luna calentaron las redes sociales con una producción erótica que no tardó en filtrarse. Se trata del video que las modelos habían grabado hace un par de semanas para la plataforma Divas Play.

En las imágenes que recorrieron Twitter se las ve desnudándose y metiéndose en un jacuzzi. Sin ropa, las actrices comienzan a besarse apasionadamente mientras se abrazan.

Este material es una de las colaboraciones que hicieron para generar contenido en la página para adultos que estuvieron promocionando, en la que se puede acceder a sus contenidos más osados por 15 dólares.

“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más”, escribió la actriz a modo de presentación en su perfil, mientras que la ex Gran Hermano lanzó: “Nos vemos en una plataforma para creadores de contenidos donde podés subir cosas que otras redes te censuran. Funciona como una red social privada en la que cada creador sube su contenido y quien quiera puede suscribirse mensualmente y ver todo lo que se publica. Te espero”.

Fuente: TN