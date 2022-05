Lissa Vera fue víctima de un intento de secuestro

En El Hotel de los Famosos, los participantes mantienen charlas efímeras y otras más profundas que los llevan a confesar situaciones personales frente a las cámaras. En este caso, Lissa Vera reveló haber sido víctima de un intento de secuestro que la obligó a “borrarse” de su barrio.

José María Muscari planteó al dinero como tema principal de charla y mientras iba preguntando a los concursantes sobre su relación con la plata, la ex Bandana sorprendió a todos.

La cantante recordó los beneficios económicos que tuvo durante su participación en la mítica banda musical: “Gané mucha guita para la edad que tenía. Yo usaba una parte para mis gastos, para disfrutarlo con mis amigos, y otra para el ahorro de mis padres”.

A su vez, señaló que debió “obligar” a su padre a que se comprara cosas para él, ya que continuaba con su “economía de guerra”.

“Comprábamos ropa, cambiábamos los muebles y el dinero se guardó”, recordó Lissa Vera, pero a continuación lanzó la confesión que dejó boquiabiertos a todos.

“Después tuve una situación muy ‘heavy’ en donde perdí mi plata. Me tuve que ir del barrio porque me quisieron secuestrar. Me tuve que borrar y mis hermanos también”, sentenció.

Revelaron cuánto cobró Silvina Luna por participar en “El Hotel de los Famosos”

Silvina Luna se ha convertido en una figura del mundo del espectáculo más que controversial tras su salida de “El hotel de los famosos”. La modelo no pudo soportar físicamente el reality y debió abandonar el certamen por recomendación de los médicos que la atendieron en Cañuelas.

La actriz que posee una destacada trayectoria en las pasarelas de moda en Argentina, no duró dos meses en el programa que conduce Pampita. Al reality se sumó Emily Lucius y los rumores por el final de ciclo quedaron atrás.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, Silvina Luna fue una de los famosos mejores pagos por su participación en “El hotel de los famosos”. La famosa cobró cerca de un millón y medio de pesos por su estadía en el hotel. Locho Loccisano suena como el próximo famoso a ser eliminado del complejo en Cañuelas.

Fuente: Ciendiarios