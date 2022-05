Este sábado se juega el "Partido por la Vida" en Tafí Viejo

El próximo sábado 21 de mayo se jugará el 9º Partido por la Vida, con el objeto de concientizar e incentivar la donación de órganos.

Esta idea surgió en el año 2014 para realizar el evento sumando a los trabajadores de prensa, “en el club de Villa Mitre, eran 35 personas, salió muy lindo y nos animamos a hacer la segunda edición. En el año 2016, nos abrieron las puertas del estadio y se hizo hasta el 2019. Otras provincias observan y ven la posibilidad de hacerlo, con la causa social de la donación de órganos. Es una forma distinta de tomar conciencia”, comentó Etín Manga.

El cronograma de partidos es el siguiente:

14:30hs – Escuela de Fútbol Infantil “El Rejunte FC” vs Guacamayos

15:30hs – Médicos Hospital Padilla vs Museo Ferroviario de Tafí Viejo

16:30hs – Prensa (menores de 40 años)

17:30hs – Prensa +40 vs CASM (Viejas Glorias)

La colaboración que solicitan a modo de “entrada”, es la siguiente: alimentos no perecederos, ropa (nueva o usada en buen estado), útiles escolares, calzado, productos de limpieza y/o pañales (niños y/o adultos) para destinarlos al Comedor “Los Ratoncitos” de San Pablo.

Para más información sobre el evento, podés ingresar a la cuenta de Instagram: @partidoporlavida.

