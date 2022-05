Paro en fábricas de neumáticos por demoras en paritarias

Una nueva luz de alarma se encendió en el tablero de control de las automotrices: el plan de lucha que lanzó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), que paralizará durante todo el viernes a las tres fábricas de cubiertas del país -Bridgestone, Pirelli y Fate- y amenaza con extenderse. Si eso ocurre -como las terminales esperan, dada la firmeza de ambas partes-, el freno a al producción de vehículos será inevitable: el stock de seguridad con el que trabaja la industria automotriz les da un horizonte, en el más holgado de los casos, poco mayor a una semana.

"Hasta fin de mes, lo piloteamos. Pero, si el jueves próximo (26 de mayo), las fábricas de cubiertas no están trabajando, no llegamos al 1o de junio", resumen en una de las principales fabricantes de autos, que abastece a sus modelos nacionales de dos de las tres fábricas locales de cubiertas. "Además de los problemas que ya hay con la importación, sería imposible sustituirlas con producto de Brasil: no tienen capacidad y no hacen las mismas especificaciones", describen.

"El mercado ya venía complicado. Las fábricas están sobrevendidas por encima de su capacidad. Si nosotros, realmente, salimos a producir el volumen que estamos planeando, esto explota", advierte el CEO de otra de las mayores exportadoras de vehículos del país.

Entre la mayoría de sus pares, todavía inmersos en la incertidumbre que persiste porque el Banco Central todavía no liberó los dólares que las autopartistas necesitan para pagar importaciones, prima la prudencia. "No tenemos problemas. Pero seguimos el tema muy de cerca", coinciden otras tres empresas. "Si esto no se resuelve a corto plazo, no es que sólo nosotros vamos a tener problemas: toda la industria tendrá que parar", reconoce otro de los grandes productores -y exportadores- de la industria automotriz.

Revisión de la paritaria

El martes, a las 18, venció la conciliación obligatoria que le impuso el Ministerio de Trabajo al conflicto, originado por la revisión de la paritaria. El Sutna rechazó la última propuesta de las empresas: 16 puntos por encima de lo pactado para julio 2021-junio 2022, lo que significaba un aumento punta a punta del 66%. El gremio también exige el pago del 200% por las horas trabajadas en fin de semana, algo a lo que las fabricantes de cubiertas contra ofertaron un bono anual. Reconocer ese 200% significaría un incremento del 15% en sus costos, alegaron.

El lunes habrá una nueva reunión. En la industria automotriz, no son optimistas. "El sindicato está firme en su pedido y las empresas, resueltas a no dar el brazo a torcer", admite una fuente del sector. El Sutna está liderado por Alejandro Crespo, hombre de la Corriente Sindical Clasista-Partido Obrero (CSC-PO). Prometió más medidas de fuerza si queda insatisfecho tras el nuevo encuentro.

Bridgestone, Pirelli y Fate abastecen a la mayoría de las automotrices radicadas en el país. Entre ellas, los vehículos con mayor volumen de producción y exportaciones, como el Fiat Cronos y el Peugeot 208, de Stellantis, y las pick-ups: Hilux (Toyota), Ranger (Ford), Amarok (Volkswagen), Alaskan (Renault) y Frontier (Nissan). Para este año, proyectaban crecimiento, en línea con el crecimiento de actividad que previeron sus clientes internos y, también, del exterior. Bridgestone apuntaba a romper este año el récord de 1 millón de neumáticos exportados que había logrado en 2019. Pirelli iba por los 4 millones de cubiertas fabricadas en 2022. El conflicto ya les provocó una caída del 20% contra sus planes de producción de las primeras tres semanas de mayo. Bridgestone, ex Firestone, venía de pagarle un bono de $ 735.000 a cada uno de sus empleados por los resultados de 2021.

Producir: misión imposible

En cuatro meses, la fabricación de autos, que había crecido 69% en 2021, a 434.753 unidades, avanzó otro 25,5%, a 148.884 vehículos, según estadísticas de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). El 60% de la producción se destinó a la exportación.

Pero las automotrices arrancaron mayo con el temor concreto a algo que habían advertido en los meses previos: las nuevas condiciones que el Banco Central puso para el pago de importaciones al exterior, que hicieron que más de 50 autopartistas prácticamente agotaran -o estuvieran cerca de hacerlo- el cupo de dólares disponible para todo el año.

En los últimos días, las terminales definían con el Gobierno los detalles para destrabar esa situación. A 11 días del final del mes, pese a la voluntad del Ministerio de Desarrollo Productivo que dirige Matías Kulfas, el tema, todavía, no tiene solución. "Cuando no es el acceso al dólares, son las SIMI (licencias de importación). Si no, el CEF", explica una fuente del autopartismo, en alusión a la alquimia contable con la que la AFIP calcula la capacidad económica financiera de un importador. "Ahora, el paro en las plantas de neumáticos. Producir en la Argentina se convirtió una misión imposible", advierte.

