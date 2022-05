La apasionada declaración de Alex Caniggia a Melody Luz

La relación entre Alex Caniggia y Melody Luz crece a pasos agigantados dentro de El Hotel de los Famosos y “El emperador” le confesó su amor a la bailarina.

Desde hace más de un mes que empezaron su vínculo dentro del reality con varias noches de pasión compartidas en la suite especial.

Todos los días hay grandes muestras de cariño y pasión entre Alex Caniggia y Melody Luz que ya se animan hasta a llamarse “novios”.

“Por primera vez encontré la candidata para ser La Emperadora”, confesó el hijo del exfutbolista de la Selección Argentina de fútbol.

Que prospere

Frente a las cámaras, Melody deseó que todo esto sea real y continúe más allá del programa: “Espero que todo lo que diga o lo que habla enserio conmigo, porque sino se va a comer una gran cruz. Yo no quiero que sea un amor de reality, quiero que prospere”.

Y agregó: “La idea no es ser novios para un juego. Lo sentimos natural, estamos todo el día juntos, así que yo espero que esto siga”.

El jueves fue un antes y un después para ambos que se animaron a hacer públicos sus sentimientos. Alex Caniggia reveló: “Yo no pensaba enamorarme jamás acá, de nadie. Sí estar con alguien, porque sino me muero, pero enamorarme no. Nos parecemos, yo tengo personalidad, ella tiene personalidad, y la verdad es que Carlita me enamora día a día. Es el amore mío”.

Incluso fue más allá con su declaración: “La amo con todo mi corazón, profundamente. La primera vez que la besé, sinceramente les digo, sentí todo”.

