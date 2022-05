La Tierra podría aumentar 1,5° su temperatura

Un reciente informe de la Oficina Meteorológica del Reino Unido advirtió que la Tierra se acerca a aumentar su temperatura 1,5 grados en los próximos 5 años y esto encendió las alarmas globales.

“Ya estamos en 1,1 grados aproximadamente de suba de la temperatura global, y si seguimos en el camino actual podemos llegar hasta los 4 grados. Algo que provocaría muchísimo calor en algunos lados, pero también muchísimo frío en otros”, dijo a TN María Aguilar, Coordinadora General del Departamento de Crisis Climática de Eco House Global.

Esta creciente amenaza obliga al planeta a tomar urgentes medidas, y una de ellas es la reducción del carbono circulante. “Para que el incremento del calentamiento global no supere los 1,5 grados se necesita lograr la neutralidad de carbono. Esto implica que un país debe absorber la misma cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que emite, ya sea a través de sus bosques nativos y/o por tecnología de absorción de carbono”, explicó Aguilar.

Otra advertencia similar fue realizada en abril por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). En su nuevo informe, el organismo de la ONU señaló que casi la mitad de la población mundial está en un lugar altamente vulnerable al calentamiento global.

Según el IPCC, se estima que durante los próximos 20 años la Tierra sufrirá un aumento de la temperatura media global de 1,5º C que no podrá evitarse. Algo que provocará efectos en cascada de múltiples episodios extremos.



Dos de los principales daños serían la pérdida de capacidad a nivel global para producir alimentos, y el aumento del nivel del mar, que afectaría directamente al 40% de las personas que viven en regiones costeras.

“La suba del nivel del mar, provocada por el mayor derretimiento de los glaciares y de los hielos en general, se ‘comerá’ las costas bordeadas por océanos y mares, pero también por ríos”, añadió Aguilar sobre el reporte de sus colegas de Naciones Unidas.



Calentamiento global: otros impactos de su preocupante avance



Además de las consecuencias ya mencionadas, la ecologista argentina dijo que el cambio climático por el mayor calentamiento global “aumentarán los ciclones, huracanes y las lluvias porque se incrementará el calor del aire y esto causará más inundaciones, afectando las cosechas y la seguridad alimentaria de todos”.

En esta misma línea, indicó: “Habrá noches más cálidas y olas de calor más intensas y duraderas, por lo cual en algunos lugares de la Tierra se extenderán los períodos de sequía”.

De acuerdo a la integrante de Eco House Global, la fauna marítima tampoco estará a salvo de los efectos de las mayores temperaturas. “Los corales, que son la base de la cadena alimenticia en los océanos, podrían desaparecer. Y si se pierden se está matando al primer eslabón de esa cadena en los océanos, que son fundamentales porque pueden absorber emisiones de carbono”.





Tres claves sobre el calentamiento global y las formas de mitigarlo



En su informe publicado el mes pasado, el IPCC incluyó tres claves sobre el dramático avance del calentamiento global y las formas de mitigarla en el corto plazo. Una de ellas es el uso de los combustibles fósiles, que debe abandonarse lo antes posible.

A su vez, la alimentación debería apuntar a una mayor sostenibilidad. Al ser la industria ganadera una de las que más carbono emite, establecer un límite en la demanda de carne y lácteos debería ser una prioridad para todos.

Asimismo, también habría que controlar la contaminación en los grandes centros urbanos, ya que estos son un foco de emisiones de GEI muy importante.



Calentamiento global: los países no se ponen de acuerdo para frenarlo



A pesar de los cada vez más frecuentes encuentros mundiales sobre cambio climático, lo cierto es que los países no se ponen de acuerdo en las acciones a implementar para tratar de frenar el calentamiento global.

“Estamos en un sistema productivo y de consumo que genera esta situación. Y encima cada país siempre mira al de al lado para que comience a reducir las emisiones, en vez de hacerlo él mismo. Por esto es que tiene que haber una cooperación internacional entre los países desarrollados y los emergentes, para que puedan prepararse mejor contra el impacto del cambio climático en su población”, enfatizó Aguilar.



Dentro del Acuerdo de París firmado en abril de 2016 por casi 100 naciones, los Estados se comprometieron a una reducción de emisiones para que la suba de la temperatura global no llegue a los 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, y en el mejor de los casos a 1,5 grados de manera sostenida. “Hoy, en promedio, no se llega a cumplir esa meta. Porque no solo es dejar de emitir carbono, sino también aumentar la absorción de estas emisiones”, denunció la miembro de Eco House.

Con respecto a la Argentina, Aguilar afirmó que “se necesita un plan de acción de transición energética y otro plan de uso del suelo. No digo que no se puedan realizar negocios como por ejemplo el de los hidrocarburos, pero hay que hacerlo a partir de energías renovables. En Vaca Muerta habría que tratar de no abrir un nuevo pozo, y en su lugar poner a funcionar tres campos eólicos”.

Calentamiento global: cuáles serían las regiones más afectadas por la suba de la temperatura



Según predijo el mencionado informe de la Oficina Meteorológica de Gran Bretaña, a escala regional, el Ártico seguirá calentando durante el invierno a un ritmo “tres veces más que el globo en promedio”.

En tanto, si bien es probable que el sudoeste de Europa y Estados Unidos estén más secos de lo normal en los próximos 5 años, se esperan condiciones más húmedas de lo normal para la región del Sahel, a menudo árida de África, el norte de Europa, el noreste de Brasil y Australia.

En su perspectiva general de cinco años, el reporte del Reino Unido pronosticó que “hay un 93% de probabilidades de que el mundo establezca un récord para el año más caluroso de la historia para finales de 2026″.

Fuente: TN