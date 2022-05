La bronca de Luciana Salazar por una estafa en las redes

En medio del escándalo con Martín Redrado, Luciana Salazar sorprendió al hacer un tremendo descargo en Instagram.

¿Qué pasó? El dueño de una cuenta fan de su hija Matilda vendió el perfil en dólares, deshaciéndose del contenido que había posteado de la nena y lucrando con los seguidores que había conseguido gracias a ella.

Sin embargo, destacó la actitud de la persona que la compró. Ni bien se enteró de lo sucedido, se puso en contacto con Luli y la ayudó a recuperar el contenido dedicado a su hija.

El fuerte descargo contra el fan

Indignada, Luciana expresó: "Realmente estoy sorprendida de que todavía quede gente tan honesta y buena de verdad. No tendría que ser así, pero quedan tan pocos que uno valora muchísimo cuando las encuentra...".

"Ayer una persona me confesó de buena fe que le habían vendido una cuenta de Instagram y que no sabía que esa cuenta era de un club de fans que le habían hecho a mi hija con un montón de fotos y videos dedicados a ella", dijo Salazar sobre la persona que compró el perfil, sin saber que estaba dedicado a Matilda.

Y dio más detalles: "Me enteré que es de una ciudad a la que le tengo mucho cariño porque en un momento de mi vida la visitaba seguido; nos sentimos ambos estafados, porque a él se la cobraron muy cara y en dólares... Estafan a la gente y usan a mi hija para ganar seguidores y después hacen negocios vendiéndolas".

Antes de cerrar, se mostró muy agradecida con la persona que compró la cuenta fan y destacó su honestidad.

"Hoy me entero de que volvió a poner las fotos de mi hija y me ofrece quedarme con la cuenta. Un acto de honestidad que valoro muchísimo. Lo cuento porque me parece lindo compartir este gesto tan poco visto últimamente. Gracias, de corazón", cerró Lu, más tranquila.

Fuente: Ciudad