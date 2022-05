El duro momento del Patón Bauza: tiene Alzheimer

La tristeza por la noticia generó un revuelo instantáneo en las redes sociales. Edgardo Bauza, quien en octubre del año pasado había anunciado su retiro como entrenador de fútbol por "razones de salud", está viviendo los peores días de su vida. El relato Juan Manuel "Bambino" Pons dio a conocer que el ex director técnico de la Selección argentina está atravesando un complejo cuadro de Alzheimer.

"Edgardo Bauza tiene muy avanzado el Alzheimer y está complicado. Hoy vive en Quito y un poco en Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas", contó "Bambino" Pons. y agregó: "Le pregunté al hijo si él lo sufre y me dijo que no, lo que pasa es que no se da cuenta".

En diálogo con Cielo Sports, Edgardo Bauza comenzó con los primeros síntomas en su última etapa en Rosario Central, cuando en algunas ocasiones preguntaba por qué no llegaban los jugadores a entrenar, siendo que les había dado el día libre.

El día que el "Patón" anunció su retiro

El 3 de octubre de 2021, Edgardo Bauza había publicado un comunicado para ratificar la versión de su retiro como entrenador de fútbol por "razones de salud".

"Los motivos de mi decisión responden estrictamente a razones de salud. Entendí y acepté que, para mi propio bienestar y para el de mi familia, debía apartarme del trabajo que me apasiona", explicó Bauza en un comunicado difundido en las redes sociales por su hijo e integrante del cuerpo técnico, Maximiliano.

"Hace poco trascendió la noticia sobre mi retiro como entrenador. Entonces, honrando nuevamente mi forma de proceder, soy yo mismo quien quiere comunicar que efectivamente he puesto un punto final al capítulo de mi historia como director técnico", aseguró el "Patón".

El pasado 24 de septiembre, Gustavo Lescovich, amigo y representante de Bauza, había confirmado que el bicampeón de la Copa Libertadores de América había decidido dejar de trabajar.

El ex entrenador de la Selección argentina aclaró que "si bien la información en los medios circuló por estos días" ya había decidido retirarse en febrero de 2019 cuando dejó de ser el entrenador de Rosario Central.

"Siempre fui una persona abierta al diálogo, a contar y no a ocultar los temas vinculados con mi profesión. No importaba si eran buenas o malas noticias, alegrías o tristezas", había expresado Bauza en el inicio del texto. Y había agregado: "Sentí que, por lo que el fútbol genera, compartir mis sensaciones y pensamientos era la forma correcta de respetar y agradecer a quienes se interesaban por lo que había".

Apoyo al "Patón" en las redes sociales

Luego de conocerse el delicado estado de salud del "Patón" Bauza, las redes sociales se llenaron de mensajes en apoyo al querido entrenador que supo vestir, por un tiempo, el buzo de la Selección argentina.

Nos queda como consuelo que su último título como técnico fue acá. El Patón va a tirar el equipo atrás y aguantará al Alzheimer lo más que pueda. Fuerza ídolo. pic.twitter.com/wd1ehD8fN5 — Bauzista de Bauza 🇺🇦 (@BauzismoRC) May 19, 2022

🚨 Lastimosamente el "Bambino" Pons confirma que Edgardo Bauza sufre de Alzheimer muy avanzando. 😔



Mucha fuerza para el Patón y para toda su familia.🙏

Vía: Bambino Pons en Cielo Sports.#Liga #LDUQuito #LigaDeQuito #LDU #LigaDeportivaUniversitaria pic.twitter.com/qs7yi8kkEN — Legado Albo LDU (@LegadoAlboLDU) May 19, 2022

Siempre soldado de Bauza, ánimo Patón querido https://t.co/MGvtRG5Mec — Santy  (@santydv) May 19, 2022

El Patón nos olvidará, pero en Liga de Quito, jamás lo olvidaremos.



Un legado eterno.#Bauza https://t.co/R1IFA2QgV3 — José Córdova (@joscorpz13) May 19, 2022

Patón Bauza. Te convencí de quedarte luego de la Libertadores. Un caballero y el mejor DT de mi amado equipo LDU. pic.twitter.com/I4xvieWZmV — Alcoholman (@bocanada___) May 19, 2022

Fuente: Minuto Uno