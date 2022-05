Canosa destrozó a Lozano y se burló con una imitación

Viviana Canosa realizó una nueva editorial en su programa, Viviana con Vos (A24) y esta vez destrozó a Verónica Lozano y a su marido, el Corcho Rodríguez. La conductora abrió la emisión indignada por la resolución que tomó el presidente de la Nación ante la causa por la fiesta vip en la Quinta de Olivos en 2020, en plena pandemia por coronavirus. A raíz de esto, recordó la burla de Vero a Nicolás Wiñazki cuando el se mostró emocionado por no poder conocer a su sobrina recién nacida.

Para ser sobreseído de la causa por el festejo en Olivos, Alberto Fernández le ofreció al fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, $1,6 millones de pesos. Domínguez aceptó dicha cantidad de dinero y estalló la polémica.

"¿Se acuerdan de la burla de Verónica Lozano, la esposa del lobista, que se burlaba de Wiñazki porque quería conocer a su sobrina? Vero también se llevó moral a marzo", introdujo Canosa antes de poner al aire el video de Lozano imitando despectivamente a Nicolás Wiñazki. Luego, la figura de A24 se burló de Verónica y apuntó: "Estás casada con un lobista, por eso hablas bien del gobierno. ¡Ay tu marido lobista! Siempre en cosas turbias... ¡Valijero, valijero, valijero... el poder... valijero!".

"¡Qué vergüenza que me dan, bol*do! ¿Cómo no tenés empatía? Una comunicadora se burlaba de otro comunicador porque quería conocer al sobrino. ¿No tenés sobrinos, Lozano? Tu marido es noticia siempre que aparecen cosas turbias. ¿Nadie es kirchnerista gratis, no? Para vos y para tu marido, ¿será que todo es plata? ¿estarán muy entongados con el gobierno? Mucho Aspen, pero toda con la nuestra", siguió.

"La grieta, Vero... la grieta es moral. Menos Aspen y más empatía. ¿También te vas a burlar, Lozano, del dolor de Pablo Musse, el papá de Solange, por querer despedirse de su hija? Qué nivel de caradurismo y estupidez, están allá arriba en la torre, bien alta. Verónica Lozano y el Corcho Rodríguez también te muestran que la grieta es moral. Ustedes no pueden sentir el dolor de la gente porque se olvidaron, tienen mucha guita de la nuestra. Lo que es mirar al otro con compasión...", cerró Viviana Canosa mirando fijamente a cámara.

Qué pasó entre Verónica Lozano y Nicolás Wiñazki

En mayo de 2020, Nicolás Wiñazki hizo un contundente editorial en el que expresó su fastidio por la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus debido a que no pudo ver a su sobrina recién nacida, pero además de la gran repercusión que tuvo en las redes sociales, tanto con elogios y críticas hacia su persona, una de las personas que opinó sobre él fue Verónica Lozano, y no en términos amistosos, ya que se burló de sus declaraciones a través de una actuación en su programa.

Visiblemente emocionado, el conductor de TN Central había interrumpido su noticiero para relatar que su hermana Sofía fue mamá. "Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina, pero la vi por Whatsapp. Y mi mamá, que es la abuela, y mi papá, que es el abuelo, la vieron por WhatsApp. Mi abuela y mi otra abuela, que son las bisabuelas, hablaron por teléfono. Perdón que cuente algo personal, pero capaz ayuda a pensar. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo?”, preguntó el periodista, criticando que en nuestro país el aislamiento pueda llegar a extenderse más que en Wuhan (China) o Nueva York (Estados Unidos).

“Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la van a ver”, dijo Wiñazki casi quebrándose, asegurando que a los chicos les hace muy mal estar encerrados, lamentando además que no tengan clase y afirmando no saber “si la clase política ve que le estamos dando la vida”.

El periodista del Grupo Clarín fue tendencia nacional en Twitter a raíz de sus dichos, y en Cortá por Lozano, la conductora de Telefe no dejó pasar esas palabras cuando el doctor Jorge Tartaglione le comentó que tanto él como Pedro Cahn están preocupados por la “militancia contra la cuarentena”.

“Ay, Wiñazki. 'Nació mi sobrina y no lo puedo ver, mi abuela no pudo ver a mi sobrina'”, exclamó Vero con un tono burlón y haciendo muecas mostrando sus dientes, tomando así por sorpresa al médico.

“Bueno, no sé qué dijo”, contestó con seriedad el panelista, a lo que Lozano continuó haciendo ruidos y lanzando onomatopeyas para mofarse del hijo de Miguel Wiñazki. “Así lo dijo, 'estoy muy enojado'”, soltó una vez más la psicóloga antes de cambiar de tema y finalizar su chicana contra la figura de TN.

Tras la repercusión del video, el periodista salió a responderle a su colega: "Hice un comentario personal y me sorprendió lo que dijo una excompañera de TN, Vero Lozano, que me imitó, y no tengo ningún problema con que me imiten. Me causa gracia", aseguró Wiñazki antes de presentar el video de la conductora de Telefe burlándose de él.

"Me sorprende lo de Vero Lozano, no porque me imite, sino porque quizás le afectó la cuarentena. ¿Nos estamos volviendo todos locos? Vero, vos sos psicóloga, y yo lo que hice fue preguntar sobre hasta cuando va a seguir la cuarentena, que es lo que se pregunta gran parte de la sociedad. Quizás Lozano no lo sabe, pero hay gente que la está pasando recontra mal. No lo quiero personalizar, pero fue uno de los ejemplos que me asombraron, ¿tanto quilombo con lo que dije? Pido disculpas por ser autorreferencial, lo hice porque me parecía gráfico", respondió.

A su vez, Vero pidió disculpas y dijo: “Yo pido disculpas si ofendí a alguien. La verdad es que era humor con esta situación que todos vivimos. Estamos en una situación de privilegio. De laburo, de estar calentitos, ahora hay gente que tiene para llorar de verdad y quejarse porque pasa hambre. Gente que no pudo enterrar a sus muertos, que está haciendo tratamientos oncológicos. Creo que es eso es un poco lo que me pasó a mí".

