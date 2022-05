Flor de la V habló de su deseo de agrandar la familia

Flor de la V dio una entrevista a corazón abierto en el ciclo La Pu*a Ama, que conduce Florencia Peña en el prime time de América. Durante la charla, la presentadora del programa Intrusos manifestó sus ganas de agrandar su familia formada por los mellizos, Paul e Isabella, y su marido, Pablo Goycochea.

“Me pasa que al tener mellizos, siempre me tenía que dividir el cariño, como que no tenía la posibilidad de disfrutar el bebé al cine por ciento. Y últimamente me agarró la necesidad de la maternidad”, aseguró la actriz. Luego, agregó: “¿Será que me estoy anticipando porque mis hijos ya no me dan bola porque tienen 10 años para 11? Sí me dan pelota pero ya no es esa cosa del pegote como antes”.

Además, explicó cuál es la postura de su marido: “Yo le vengo tirando algunas indirectas, en realidad ahora ya son directas pero él me dice ‘no es este el momento pero no lo descarto’”. En el final, Flor bromeó: “Con un útero tendría doce hijos, creo que lo mejor que hago es ser mamá”.

Recientemente, en Intrusos De la V había realizado una reflexión sobre la maternidad, conmovida por el relato de Fede Bal sobre el apoyo que recibió de su madre, Carmen Barbieri, luego de someterse a dos cirugías por las fracturas expuestas como consecuencia del accidente que tuvo mientras practicaba parapente en Brasil.

“Me pasó algo bastante particular mientras lo escuchaba a Federico, qué fuerte y qué emocionante, porque en esos momento donde te pasa una tragedia como esa, que te vuelve vulnerable, él imaginaba cuando se encontraba con su mamá, lo que habrá sido ese momento”, comentó en un principio. “Las madres tenemos un vínculo muy especial con nuestros hijos, y yo quiero aprovechar para contarles algo”, anunció mientras su mirada se tornaba brillosa.

Sentimientos de madre

“Cuando inicié el proyecto de la maternidad hace once años, yo de más chica no tenía esa cosa de instinto maternal, pero sí sentía que en el universo había una criatura para mí, que me estaba esperando, para que yo la críe, la abrace, que le cante canciones de cuna”, reveló sobre los sentimientos que la invadían cuando pensaba en formar una familia junto a su marido, Pablo Goycochea. “Después con el tiempo eran dos criaturas que me estaban esperando, que me eligieron a mí como mamá y la verdad cada día que pasa me doy cuenta que es así, y cómo el universo hizo que estas dos criaturas cayeran en mis manos”, agregó.

El 25 de agosto de 2011 llegaron al mundo Paul e Isabella y recordó la conexión especial que sintió cuando los tuvo en brazos por primera vez: “Es un vínculo que se armó, que es indescriptible con palabras, es sagrado, y todos los días desde ese entonces me fueron enseñando”. Cada vez más emocionada, reconoció que vivió “picos de felicidad” en ciertas situaciones que guarda con ternura en su corazón. “La primera vez que te miran a los ojos mientras les estás dando la mamadera, o a la primera vez que te dice mamá, o cuando caminan, o cuando escriben por primera vez su nombre...y muchos momentos más; la verdad que a mí con mis hijos particularmente me pasa constantemente y me dan muchísima felicidad”, finalizó.

Fuente: TELESHOW