El consultor político Guillermo Raffo, el nuevo “gurú” que acercó Mauricio Macri a la mesa chica de Pro para alinear el discurso de la fuerza con miras a las presidenciales de 2023, se probó hoy como estratega electoral del macrismo.

En una reunión que se celebró este mediodía del búnker partidario, ubicado en Balcarce 412, en el barrio porteño de Monserrat, a cuatro cuadras de la Casa Rosada, Raffo expuso ante las autoridades de Pro su análisis sobre el escenario político del país y su mirada sobre la actualidad de la oposición.

Radicado en San Pablo, Raffo viajó a la Capital para compartir un almuerzo con los jefes del partido que fundó Macri hace veinte años. Todavía no fue contratado de manera formal, pero le pagarán los viáticos.

En el quinto piso de la sede de Pro, donde estaba el despacho que utilizó el expresidente hasta diciembre de 2015, el experto en campañas electorales les recomendó fortalecer la “visión de cambio” y el cuestionamiento al statu quo frente a la opinión pública. “Si perdemos eso, estaríamos frente al peor escenario”, contó uno de los jerarcas de Pro que participaron del encuentro.

Les aconsejó emplear un tono conciliador, tomar distancia del cabildeo y las disputas internas con la UCR o la CC y enfocarse en los “problemas” que padece la ciudadanía, como la inflación, la falta de empleo o la inseguridad. Y les propuso recuperar la iniciativa y la esencia de Pro, un partido que nació al calor del malestar social con la clase dirigente tradicional tras la crisis económica del 2001. “Hay que volver al Mauricio que saltaba el bache”, comentaron en la cúpula de Pro.

En rigor, les dijo que el Pro debe volver a ser una “herramienta del cambio”. Y advirtió que la posible sangría de votos a los libertarios debe ser una señal de alerta.

Raffo remarcó que el Pro debe buscar un equilibrio en su estrategia discursiva tras el traspié de la gestión de Cambiemos. Enfatizó en que el partido opositor debe volver a seducir a los votantes “decepcionados” con la experiencia de Macri. “Le prometimos a la gente que iba a vivir mejor y eso no ocurrió”, comentan en el macrismo.

Asistieron al cónclave el expresidente Macri; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular de Pro, Patricia Bullrich; el jefe de bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo; el diputado nacional Diego Santilli; el senador Humberto Schiavoni; el vicepresidente de Pro, Federico Angelini; el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri; y el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien se encuentra aislada tras haber contraído Covid-19, y Federico Pinedo participaron del mitin a través de Zoom.

Raffo comenzó su exposición con una presentación en Power Point en la que trazó paralelismos entre sucesos electorales ocurridos en Brasil y en la Argentina y repasó el proceso político en el país vecino que derivó en la llegada al poder de Jair Bolsonaro.

En la charla, Raffo elogió a Jaime Durán Barba y, sobre todo, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, quienes estuvieron al frente de la estrategia comunicacional de Pro hasta el final del gobierno de Macri en 2019. “Es una persona afín a nuestro pensamiento”, comentó uno de los asistentes al cónclave en Balcarce 412.

El consultor aclaró que no hacía encuestas y que no tenía estudios de focus group. Eso sí, en su exposición, Raffo les recordó a los jefes de Pro que ya no son la “nueva política”, como ocurrió en 2015 o en los primeros test electorales del macrismo. Y que debe machacar con que el problema no es el “sistema”, sino el “populismo”. Es decir, el Pro debe representar el cambio, sin anarquía.

“Somos parte del sistema y tenemos que ver de qué manera convencemos a los que están decepcionados porque volvió el populismo”, cuentan en Pro.

Como anticipó diario LA NACION la semana pasada, Macri les propuso a sus herederos políticos en Pro que escucharan un análisis de Raffo sobre cómo deberían posicionarse ante la opinión pública, sobre todo, ante la irrupción del fenómeno antisistema de Javier Milei.

De Andreis fue quien acercó el nombre del consultor, quien se radicó en Brasil hace varios años, con la intención de que el Pro defina una estrategia comunicacional conjunta, para evitar ruidos internos en plena pulseada entre Bullrich y Larreta por la candidatura presidencial.

Ya sin Durán Barba y Peña como estrategas, el partido que fundó Macri hace veinte años lidia con el desafío de competir en las próximas elecciones sin un “gurú” que coordine su mensaje al electorado. A Macri le preocupa, sobre todo, que la identidad de Pro quede diluida en una coalición cada vez más heterogénea. Por eso, les sugirió a sus representantes en el Congreso que no duden en diferenciarse de la UCR o la CC a la hora de votar los proyectos de ley.

Quién es

Radicado en la ciudad de San Pablo, Raffo presta servicios de consultoría a dirigentes de Brasil y de la Argentina. Entre los clientes divulgados por Raffo en su portfolio público figuran la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exgobernador de Córdoba José Manuel De la Sota y los expresidentes Fernando Henrique Cardoso y Lula Da Silva, entre otros. Es muy crítico del estilo y de las políticas de Bolsonaro.

Raffo trabajó en la campaña de Eduardo Duhalde, en 1999. En 2014 diseñó la estrategia del entonces candidato Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuando este se disputaba la presidencia con Dilma Rouseff. En 2019 colaboró en la campaña de Julio Garro para retener la intendencia de La Plata.

El consultor que acercó Macri a la mesa chica de Pro tiene un alto perfil en las redes sociales. En sus mensajes, Raffo suele cuestionar al kirchnerismo y analizar la irrupción de Milei. “El anti-sistema es una gran narrativa de campaña. Cuando hay mucha frustración social es casi imbatible. Pero ese mismo anti-sistema en el gobierno es la mayor frustración de todas”, escribió días atrás.