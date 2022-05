Aníbal Fernández contra Cristina: “Se corrió de la gestión”

Mientras Alberto Fernández y Cristina Kirchner siguen sin hablar, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, criticó a la vicepresidenta al asegurar que se "corrió de la gestión" de Gobierno.

"Se corrió de la gestión, la gestión la formamos todos y la llevamos todos con el mismo objetivo. No tiene ningún sentido que quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto lo corramos para no seguir avanzando sobre este tema", cuestionó en declaraciones a la prensa antes de ingresar a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

De esta manera, el funcionario nacional volvió a defender al presidente Alberto Fernández y habló de la necesidad de seguir generando debates para buscar consensos.

Aunque dejó un fuerte mensaje a la vice. "No mencionó al Presidente; no habló del acuerdo con el Fondo, que es un trabajo fenomenal, porque si no resolvés esa mora te saca del país, no podés pedir un peso a nadie; omitió hablar de la desocupación del 7%, que era muy difícil llevarlo a ese punto", enumeró respecto del discurso de Cristina en Chaco.

"Insisto en que el método no puede ser la interna, el método es lo que pasó, una hora y media hablando de la interna. No hablamos en ese método de las cosas más fuertes que nos pueden interesar, que tiene que ser el aporte de acciones concretas y constructivas", sentenció.

Fernández también le reprochó que durante esa última aparición pública de la ex presidenta en Chaco no apuntara a la oposición. "Tenemos una visión más de interna que otra cosa y hay que tratar de superarla", expresó. Para finalizar, Aníbal Fernández sostuvo que la situación debería hablar de las necesidades de los argentinos para poder resolverlas y trabajar en consecuencia.

Le respondió a Sergio Berni: "El que no esté de acuerdo se tiene que ir"

Antes de hablar de la dura interna que atraviesa el Gobierno, Aníbal Fernández también respondió a las duras críticas a Alberto Fernández que expresó en las últimas horas su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

"Sergio es así. Lo que dice de la pobreza no es verdad, hay que ir al INDEC y mirarlo. No generamos los cuatro años de catástrofe macrista, no generamos la pandemia, no generamos la guerra en Ucrania, no generamos un montón de otras cosas, es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa", expresó.

Al tiempo que lanzó una advertencia a quienes disienten con la gestión del Ejecutivo: "El que no esté de acuerdo se tiene que ir".

El miércoles , Berni volvió a cuestionar al Gobierno al asegurar que "ha generado un daño irreversible" y que la gestión del presidente Alberto Fernández llevó al país a un "empobrecimiento". “No hay un impacto positivo en la calidad económica de la sociedad y eso va deteriorando las bases de un proyecto político, que vino para otra cosa, no para empobrecer la sociedad”, sostuvo el ministro de Axel Kicillof.

En cuanto a la reunión de Gabinete de esta mañana, Fernández sostuvo que "van a estar todos los ministros" y añadió: "La interna no tiene que ver con eso y si la quieren trasladar es extemporáneo".