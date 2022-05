Felipe Pettinato sería trasladado a un centro de salud mental

Tras el incendio ocurrido en su departamento en el barrio de Belgrano en el que falleció un amigo de él y él y otras dos personas resultaron heridas, Felipe Pettinato se encuentra internado en una clínica de ese mismo barrio, donde fue atendido por inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, en las próximas horas podría dejar al institución médica.

Según informaron en el ciclo de El Trece, Momento D, el hijo de Roberto Pettinato ingresaría próximamente al Centro Dharma, especializado en salud mental, ubicado por la zona donde ocurrió el siniestro. “Habría tenido un brote psicótico o que ahora estaría en un brote psicótico, por lo que la Clínica Zabala, que no se especializa en salud mental, no podría contenerlo”, informó al aire Fabián Doman y dijo que se trató de una decisión del personal médico.

El incendio, tras el cual falleció Melchor Rodrigo de 44 años, amigo y neurólogo del actor, se originó el lunes pasadas las 22.00. . La investigación del caso recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, a cargo del doctor Martín Mainardi, quien ya recibió el resultado de la autopsia al cuerpo de la víctima, que este martes fue reconocida por su madre. El resultado preliminar del análisis forense estableció que la muerte se produjo a causa de “quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar”. El hecho está provisoriamente caratulado como “averiguación de causales de muerte e incendio”.

En las últimas horas se dieron a conocer algunos de los resultados de los peritajes realizados por los Bomberos de la Ciudad, que señalan que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”. A su vez, agregaron que “No se descarta que en el suceso hayan utilizado una sustancia líquida que haya funcionado como acelerante de la combustión, cuyos vapores fuera inflamados con un elemento de llama libre”.

La palabra del padre

Roberto Pettinato, que además transita un cuadro de COVID-19 envió el miércoles un mensaje a sus oyentes: “Estos días voy a estar abocado a mi hijo, a mi familia y a disposición de la familia de Melchor a los que les envío nuevamente mi sentido pésame por esta tragedia. Espero que comprendan mi ausencia pero es necesario centrarse en ayudar a mi hijo en el momento que le toca vivir, gracias a todos por la comprensión, nos escucharemos pronto”.

El martes el ex Sumo había hecho su programa al teléfono y se había referido al pasar a los hechos, ya que aún no tenía detalles de lo ocurrido horas antes. “Felipe está bien. Se encuentra bien. No voy a creer en la prensa. Cuando termine el programa voy a hablar con la familia y ver realmente lo que sucedió”, había dicho el martes por al mañana cuando aún no se sabía demasiado sobre el incidente ocurrido horas antes. “Muchas veces pasan estas cosas en la vida”, había agregado a la vez que aseguró que cuando terminara de trabajar se comunicaría con sus hijos Felipe y Tamara, quien había sido la encargada de contarle la noticia durante la madrugada.

Agostina, amiga de Felipe, habló en Intrusos y entre otras cosas, aclaró el vínculo entre él y el hombre fallecido: “Eran amigos, él no era su paciente. Melchor le conseguía pastillas psiquiátricas. Contaba que los dos tenían problemas psiquiátricos, decía que eran pares, no decía que era neurólogo”.

A su vez, destacó que Tamara, hermana del involucrado, estaba siempre “al pie del cañón” para ayudar a su hermano y que era bastante común que él se sintiera deprimido, sobre todo cuando estaba solo. Y explicó que en varias oportunidades, hizo tratamientos para salir de sus adicciones, ya sea estando internado o con un acompañamiento terapéutico, pero por alguna razón abandonaba y volvía a recaer.

Fuente: TELESHOW