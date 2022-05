Boca saludó a Villa por su cumpleaños y la gente lo criticó

Boca saludó en sus redes sociales a Sebastián Villa por su cumpleaños número 26 y los hinchas expresaron su descontento ya que el jugador colombiano fue denunciado en los últimos días por abuso sexual, violencia de género e intento de homicidio.

La damnificada, cuya inicial de su nombre es R., presentó la denuncia el pasado viernes 13 de mayo. Desde entonces el club no hizo más que apoyar al delantero: fue titular ante Racing por la semifinal de la Copa de la Liga y el vicepresidente, Juan Román Riquelme, dijo que “es un profesional con todas las letras”.

En las últimas horas tres personas se presentaron como testigos y verificaron la versión de la mujer. Además se filtraron mensajes que el delantero le habría enviado poco después del hecho: “Tomé mucho, disculpame”.

La Justicia no resolvió la eximición de prisión que había solicitado el abogado del jugador de Boca Juniors para que no vaya preso en tanto el proceso esté en curso. Esto se debe a que por el momento “solo obra una denuncia en la causa”. Esto quiere decir que hasta tanto el colombiano no esté formalmente imputado, la solicitud realizada por el letrado no se ajusta a los tiempos procesales.

Por el momento, no hay ningún pedido de detención en la causa y continúan las medidas de prueba. Se tomaron testimoniales a los testigos aportados por la denunciante y también se pidieron historiales migratorios, en tanto que se pidió al cuerpo medico que certifique las lesiones de las fotos y la constancia medica por abuso sexual con acceso.

Además, se solicitó información sobre las visitas al country de Ezeiza del día y la hora en que ocurrieron los hechos (26 de junio de 2021). En la nómina entregada figura el nombre de una de las testigos que ya declaró.

La prohibición de salida del país para Villa que pidieron los abogados de la denunciante fue negada debido a que ya pesa sobre el futbolista una restricción en el marco de una causa anterior por violencia de género que fue iniciada en abril de 2020 por su expareja, Daniela Cortés.

Insultos y memes para Sebastián Villa en las redes de Boca

Golpeador y violador. Lo queremos afuera del club AYER. — Brenchu (@breendakopp) May 19, 2022

En la carcel tb lo estan esperando para darle el feliz cumple. La va a pasar lindo el violín. Eso es boca! — Rafael MARQUEZ (@rafamarq44) May 19, 2022

Porque estamos saludando a un hombre con denuncias de violencia de género? Son graves las denuncias contra Villa y es gravísimo que @BocaJrsOficial lo banque. — Paula 💚 (@ladypaulita77) May 19, 2022

el regalo esperando en el pasillo de la concentración: pic.twitter.com/E0JuDSHc8a — Palermista🇸🇪 (@palermismo) May 19, 2022

Tranquilos, seguro tenian los tweets de cumpleaños programados y se olvidaron de cancelar este.. pic.twitter.com/EMPYi0Ivdp — Sergio Alvarez (@seergioalvarez) May 19, 2022

Fuente: TN