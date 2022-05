Cómo hacer el mail para reclamar la visita del censista

Durante la jornada de ayer se llevó a cabo en todo el país el Censo 2022 y más de 650 mil censistas de toda la Argentina participaron en la contabilización de más de 17 millones de viviendas.

No obstante, muchos argentinos reclamaron que no fueron visitados por el personal autorizado por INDEC y se preguntan cómo proseguir al no ser censados.

En ese marco, el director de INDEC, Marco Lavagna, habló en conferencia de prensa luego de la finalización del barrido presencial del Censo 2022 y dijo que se "censarán en la etapa de recuperación" a las viviendas que no fueron relevadas por el personal territorial.

Cómo es el mail que hay que mandar al INDEC

El organismo a cargo del operativo censal marcó que quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del 18 de mayo y no completaron el Censo digital deben seguir enviar un correo a [email protected] o comunicarse al 0800 345 2022.

En el caso de preferir comunicarse vía mail, el procedimiento es el siguiente:

- Titular el mail con el asunto "No fui censado/a"

- Luego, en el cuerpo del correo colocar:

Nombre apellido

Provincia

Partido/Departamento

Localidad

Calle

Número

Piso y departamento (si es propiedad horizontal)

Correo electrónico

Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)

De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada.

Quiénes no tienen que mandar el mail

Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comunicaron que "como anunció Marco Lavagna, quienes ya completaron el censo digital y tienen el código de completamiento de seis dígitos, el Instituto los considera censados".

Así, no es necesario que envíen sus datos a las vías de contacto a menos que necesiten subsanar alguna información que hayan registrado u omitido en el cuestionario digital, aclararon.

Fuente: Ámbito