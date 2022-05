Alberto Fernández le ofreció a Randazzo sumarse al Gabinete

En plena tensión con el kirchnerismo duro el presidente Alberto Fernández le ofreció al diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo el Ministerio de Transporte o la conducción de YPF, propuestas que el legislador rechazó.

Las ofertas las hizo el exministro de Defensa Agustín Rossi, cercano al Presidente, en un intento de Alberto Fernández para tratar de rearmar el Gabinete y avanzar en el relanzamiento del Gobierno.

El Presidente le encargó a Rossi sondear al exministro del Interior y Transporte para consultarlo si estaba interesado en sumarse al Gabinete.

La respuesta de Randazzo

Florencio Randazzo no aceptó la propuesta de Alberto Fernández de sumarse al Gabinete. Considera que el Gobierno no tiene destino y dice que no comparte los lineamientos del Presidente y de la Vice.

Alberto Fernández conoce desde hace tiempo a Randazzo: fue jefe de campaña de él cuando el actual diputado fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas en 2017.

Alerta en el Instituto Patria y el Frente Renovador

La propuesta de Alberto Fernández a Randazzo de sumarse al Gabinete hizo sonar las alarmas en el Instituto Patria, el búnker político de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y en el Frente Renovador, liderado por el titular de la Cámara de diputados Sergio Massa.

El diputado del Frente de Todos y jefe de La Cámpora Máximo Kirchner no quiere perder la caja que significa YPF por los abultados fondos de la petrolera estatal.

El ofrecimiento de Alberto Fernández a Randazzo para sumarse al Gabinete además hizo ruido en el Frente Renovador porque el Ministerio de Transporte está encabezado por Alexis Guerrera, que llegó al cargo por Massa.

Recrudecen las internas entre Alberto Fernández y el kirchnerismo duro

Desde hace más de dos meses que está roto el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y por el momento no hay señales de una tregua que baje la tensión en la cúpula del Gobierno entre los sectores que les responden al Presidente y a la Vice.

Cristina Kirchner trató de imponerle condiciones a Alberto Fernández, una suerte de “carta de intención” para retomar el diálogo con exigencias que el Presidente rechazó.

Los reclamos de la Vice fueron el desplazamiento del ministro de Economía Martín Guzmán, el armado de una “mesa política” para consensuar la toma de decisiones trascendentes y que Alberto Fernández anuncie en público que no irá por la reelección. El Presidente no accedió a los planteos de Cristina Kirchner.

Fuente: tn.com.ar