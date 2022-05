Berni acusó al Presidente de "empobrecer a la sociedad"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, renovó sus críticas contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de haber “defraudado” a los que lo votaron y advirtió que las medidas y el plan económico que puso en marcha la administración nacional “generó un daño irreversible”.

El funcionario de Axel Kicillof también habló sobre la situación política que atraviesa el Frente de Todos, en medio del recrudecimiento de la interna entre los líderes del espacio, Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el deterioro de las condiciones económicas que impacta principalmente y con más dureza en la calidad de vida de los sectores medios y bajos.

“Un programa que lleva a empobrecer a la sociedad no tiene ningún sustento ni relación con el peronismo. No sólo parece sino que además lo es. Es un gobierno que ha defraudado, no sólo desde el punto de vista económico sino también desde varios puntos de vista de la doctrina del peronismo”, aseguró el funcionario bonaerense en una entrevista con radio AM750.

El funcionario fue consultado si a él, personalmente, el Presidente lo había defraudado, y Berni respondió: “Alberto Fernández, si tengo que ser sincero, no me defraudó. Jamás. No me defraudó porque no esperaba otra cosa más que esto, fui crítico desde el primer día”.

“Las primeras semanas que asumió yo ya marcaba fuertemente las diferencias y todo el mundo me decían que yo estaba loco. Sobre todo cuando fue la pandemia, que era un presidente que tenía el 90 por ciento de aceptación. Los que se atreven a levantar la voz ahora, antes me decían que yo estaba loco. Se acordaron tarde. Y el daño que generó es irreversible”, aseguró el ministro de Seguridad bonaerense.

El desafío Milei

Sergio Berni también opinó sobre el surgimiento de figuras del estilo de Javier Milei, el diputado nacional de origen libertario que anunció su vocación de competir por la Presidencia de la Nación y registra un fuerte crecimiento en todas las encuestas que miden el clima social y político. “No me preocupa Javier Milei, bienvenido sea”, respondió el ministro de Seguridad y agregó: “Va a generar una interpelación hacia adentro de la política tradicional. Si Milei no existiera nadie de la política tradicional estaría replanteándose las cosas”.

“La política sigue las leyes de la naturaleza, entre ellas la de la física, que dice que los vacíos no existen, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, por eso, espacio dejado, espacio ocupado. Milei vino a ocupar un espacio que la política tradicional viene abandonando todos los días. El fenómeno obedece también a la ley de acción y reacción y por eso prende tanto en los jóvenes: esa franja etaria encerrada y no podían ver a nadie, salir ni ver a sus novios. ¿Cuál es la reacción a eso? A la prohibición, la libertad. Es un efecto que vino a potenciarse profundamente en el grupo etario que más sufrió las restricciones durante un año y medio”, aseguró.

Sergio Berni también reconoció que no se siente dentro del Frente de Todos: “Yo soy peronista. Dentro del Frente de Todos está el sello del PJ”, consideró y redobló sus críticas al gobierno nacional por la situación económica: “La leche sale 160 pesos, los productos básicos de la canasta también suben de precios. Compré una tira de antiácidos y pagué 700 pesos y uno se pregunta ¿Cómo hace la gente para tener una vida normal? Es prácticamente imposible”, concluyó.

Fuente: Infobae