Cómo quedó el departamento de Felipe Pettinato por dentro

En la noche del lunes se desató un incendio en el departamento de Felipe Pettinato, donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo, de 44 años. Tras lo ocurrido en pleno corazón del barrio de Belgrano, el joven de 29 años quedó internado en la clínica Zabala con custodia policial. Aún se investigan las causas del fuego, pero la policía cree que fue provocado intencionalmente.

Las imágenes son realmente impactantes y se puede ver a todos los ambientes cubiertos de hollín: paredes totalmente negras, electrodomésticos quemados, y la estructura de lo que fue un sillón, entre otros detalles.

Este miércoles al aire de Momento D (eltrece), Fabián Doman dio detalles del primer informe de los bomberos y señaló: “No lo favorece”. “Dice que ‘hubo un elemento ígneo capaz de generar una llama libre’. Esto que parece técnico, lo traduzco. Está diciendo que algo inició el incendio y no fue casual”, leyó el periodista.

Felipe Pettinato sería trasladado a una clínica de Salud Mental tras el incendio en su departamento

En las últimas horas trascendió que Felipe Pettinato podría ser trasladado a una clínica psiquiátrica tras el incendio ocurrido en su departamento. “El paciente Felipe Pettinato va a ser trasladado a la Clínica Dharma de Salud Mental”, precisó Doman.

Fabián Doman comentó que "algo inicio el fuego y no fue casual".

El conductor señaló que con esto se confirmaría que “habría tenido un brote psicótico o que ahora estaría en un brote psicótico, por lo que la Clínica Zabala, que no se especializa en salud mental, no podría contenerlo”.

Quién era el reconocido neurólogo que murió en el incendio del departamento de Felipe Pettinato

Fuentes policiales confirmaron que se trataba del neurólogo Melchor Rodrigo, de 44 años, conocido por divulgar sus trabajos sobre la enfermedad de Lyme. La autopsia reveló que murió por quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar.

Según el reporte policial, cuando los bomberos entraron al departamento, encontraron a la víctima fatal y a Felipe Pettinato, de 29 años, con signos de intoxicación por monóxido de carbono.En el momento del incidente, el hijo del conductor les dijo a la policía que la víctima era su amigo, con quien se encontraba compartiendo una cena.

El neurólogo era hermano del periodista Alejandro Rodrigo, que tuvo una gran trayectoria como corresponsal extranjero. En su página web se definía como un “apasionado por la Neuroinmunología” y su lucha contra la enfermedad de Lyme fue reconocida a nivel mundial.

Fuente: TN