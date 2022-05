¿Qué hago si no pasó por casa el censista?

Este miércoles 18 de mayo se llevó a cabo el Censo 2022. A diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad el procedimiento se pudo realizar en dos modalidades diferentes: de manera presencial y digital. Sin embargo, varios seguidores de Los Primeros han comentado que no se concretó la visita del enviado del Indec por sus viviendas.

Si bien no existe una línea específica para reportar la ausencia del censista, en última instancia, se puede acudir al teléfono de la Mesa de Ayuda del Censo: la línea 0800-345-2022, que es gratuita.

Para realizar una consulta, puede completar el formulario de contacto o comunicarse al teléfono (011) 5031-4632.

Correo electrónico: [email protected].

No obstante, ante posibles errores u omisiones, desde el Indec, aclararon que habrá un proceso de revisión para aquellos lugares donde este miércoles no se realizó el relevamiento. Se analizarán los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos. Y luego se procederá a visitar nuevamente aquellos sitios que no fueron cubiertos este miércoles.