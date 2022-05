Curiosidades y primeras estimaciones del Censo en Tucumán

Desde la escuela Bernardo de Monteagudo, el titular de Planificación de la Provincia Julio Saguir, y el director de Estadísticas Raúl García, hicieron pasado el mediodía una primera evaluación del Censo 2022 en Tucumán.

Lo primero que destacó Saguir fue que a última hora del martes, el 41 por ciento de los tucumanos ya había completado el Censo Digital, por lo que según sus cálculos, era muy probable que al momento de comenzar la actividad presencial, ese valor haya superado el 45 por ciento.

Durante la entrevista, realizada por Alejandro Condorí, a cargo del móvil que cubrió en vivo la jornada censal, García respondió las inquietudes de último momento y las dudas que surgieron como resultado de la dinámica propia de un operativo a escala nacional.

Esta es la nota completa:

Cómo verificar la identidad del censista

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) habilitó la dirección https://registro.censo.gob.ar/censistas para verificar la identidad del censista que tocará la puerta de cada domicilio en el operativo presencial tradicional que se llevará cabo hoy en todo el país, en el marco del Censo Nacional 2022.

A través del link, las y los ciudadanos podrán corroborar la identidad de la persona censista pidiendo su número de DNI y cotejándolo online.

El Censo Nacional 2022 culminará este miércoles con el tradicional operativo presencial en todas las viviendas del país, con la participación de más de 600 mil personas entre censistas urbanos y rurales y coordinadores nacionales y provinciales.

Este miércoles, decretado feriado nacional, se realizará desde las 8 y hasta las 18 el operativo en las viviendas particulares en las áreas urbanas de todo el territorio argentino, donde los censistas realizarán las entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el cuestionario digital o solicitarán los comprobantes de finalización del Censo digital, según corresponda.

En todos los operativos, las personas censistas llevarán una pechera con la imagen del Censo 2022 y el número telefónico de la mesa de ayuda (0800-345-2022), además de una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI).

Qué hacer cuando llegue el censista

Cuando llegue el censista al hogar, lo primero que preguntarán es si realizaron o no el cuestionario digital, ya que la carga online de la información no reemplaza la visita presencial. El folleto del Indec subraya la palabra “importante” y explica: “El censo digital no exime que debamos estar en nuestras casas el día del censo presencial”. Por eso, también, se declaró el Día del Censo como feriado nacional, según la Ley N° 24.254, sancionada el 13 de octubre de 1993 y promulgada el 11 de noviembre de ese mismo año, a efectos precisamente de garantizar el correcto funcionamiento del relevamiento.

Quien reciba al censista en el hogar, podrá entregar el código alfanumérico de seis dígitos en caso de haber completado el formulario online. El código no debe estar impreso ni debe ser exhibido: basta que sea relatado para que el censista lo inscriba en el sistema y compruebe que el cuestionario esté correcto y completo. En caso contrario, se ejecutará el relevamiento tradicional. Para ello se imprimieron 37 millones de cuestionarios. Son, como máximo, 61 preguntas para responder divididas en dos módulos: el del hogar -lo respectivo al acceso a servicios, características de la vivienda, entre otras condiciones- y el de cada persona miembro del hogar. La carga será manual y se estima que el cuestionario para una familia tipo de cuatro integrantes no demore más de quince minutos.

Las autoridades sugieren que las preguntas se respondan desde la puerta de la vivienda por razones de prevención sanitaria. La persona censista acreditará su labor con una pechera, una bolsa con el logo del operativo donde llevarán los cuestionarios y una credencial con su nombre y apellido. La visita podrá ser entre las ocho y las seis de la tarde, y no es menester que todos los habitantes del hogar estén presentes: con que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas es suficiente. En caso de que por alguna razón no haya nadie en el hogar, se puede coordinar con algún vecino la entrega del comprobante de finalización al censista si es que fue completado el censo digital. Si nadie responde al llamado del censista, se contará esa vivienda como vacía.