Rusherking habló de su romance con la China Suárez

Hace cuatro años que en el mundo del trap comenzó a sonar su nombre, y desde entonces su carrera musical fue en ascenso. Siempre intentando mantener el bajo perfil y estar lejos de la escena mediática. Y en los últimos días comenzó a adquirir mayor popularidad en quienes no consumen dicho estilo musical. Primero, por versiones de un romance y luego porque aparecieron imágenes lo confirmaban.

After party

Un video de Thomas Nicolás Tobar -popularmente conocido como Rusherking- a los besos con Eugenia la China Suárez en una fiesta posterior a la entrega de los Martín Fierro el domingo pasado se viralizó en las redes sociales. Si bien hace algunas semanas sus nombres ya habían sido vinculados, las imágenes hablaron por sí solas, pese a que quien los grabó no reparó en ellos: por caso, se besan de fondo, mientras Jimena Barón, Lali Espósito y otros famosos bailan al ritmo de la música, como en cualquier fiesta.

La actriz decidió evitar hablar de su vida privada. Recientemente regresó de Madrid, a donde viajó para asistir a la entrega de los Premios Platino y allí se especuló con una posible crisis con el empresario español Armando Mena Navareño, ya que no se mostró con él. Pero por ese entonces tampoco quiso confirmar la ruptura. La última vez que se vieron fue en marzo para su cumpleaños, cuando él viajó a Buenos Aires y acompañarla en esa especial fecha. Antes, había quedado envuelta en un escándalo mundial cuando Wanda Nara descubrió que se había encontrado en un hotel de París con su marido, Mauro Icardi.

Y en el caso de Rusherking, tampoco le gusta hablar mucho de su vida privada. Estuvo mucho tiempo en pareja con la cantante de pop María Becerra, de quien se separó el año pasado en medio de un escándalo cuando se supo que la ruptura habría sido porque él la engañó con una influencer.

Luego de que aparecieran las imágenes con la China Suárez en el after party de los Martín Fierro, el músico habló de su relación. Y pese a que no quiso dar mayores precisiones al no confirmar ni desmentirlo, pronunció una sugestiva frase. “Prefiero mantener mi vida privada oculta”, respondió ante las cámaras de LAM, por América.

“Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso”, agregó el trapero describiendo su vínculo con la ex Casi Ángeles.

Quién es Rusher

Quién es Rusherking. Su verdadero nombre es Thomas Nicolás Tobar, está a punto de cumplir 21 años y hasta los 17 vivió en La Banda, Santiago del Estero. Luego, se mudó a Buenos Aires, en donde comenzó su ascendente carrera musical y se creó su nombre artístico, que tiene su origen en una palabra de un famoso videojuego. “De chiquito jugaba al Counter Strike, y me decían Rusher todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté, me puse Rusher. Se usa en todos los juegos el término, pero yo me lo puse por el Counter, es cuando vas rápido a la jugada, cuando comprás el arma y vas a matar a todos. Eso es un Rusher, y después le agregué el King”, dijo sobre sus inicios, en una entrevista en una entrevista con el diario La Capital.

“Mi papá es taxista y mi mamá ama de casa, mi papá labura todo el día, tuve una infancia muy humilde. Había veces que no teníamos para comer, tomábamos mate cocido con pan al mediodía y a la noche. A pesar de lo humilde que éramos, mi mamá y mi papá siempre se encargaron de darnos lo que podían”, contó en octubre pasado cuando visitó PH. “Empecé con el freestyle en Santiago, mis papás me bancaban y después cuando vieron que empecé a ganar, me bancaron más y fui creciendo hasta que un día me puse a hacer canciones y me vine a Buenos Aires. Me vine solito y ahora me empezó a ir muy bien, pero al principio con mis amigos dormíamos en el sótano de una peluquería, a veces no teníamos donde dormir y comer”, agregó.

Tiempo después, ya con sus primeras ganancias, se mudó a una casa con sus amigos, entre los cuales están Lit Killah y Tiago PZK. “Todos venimos de abajo, pero somos pibes con muchos valores y que entendemos el no tener nada y ahora apreciamos la posición que tenemos”, dijo en el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe.

